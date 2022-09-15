Тож 24 канал зібрав докупи усі факапи, які траплялися з українськими артистами через їхні благодійні наміри. Далі про те, як Дантес спровокував мітинг росіян в Ізраїлі, а Олег Скрипка не зміг виступити в Гамбурзі.

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Володимиру Дантесу "прилетіло" в Ізраїлі

У липні Дантес вперше з 24 лютого виїхав з України з благодійним стендап-туром "Доброго вечора, ми з України". В Ізраїлі до нього приєдналися Іван Люленов з команди "Стоянівка", Наталя Гаріпова, Юрій Карагодін та інші гумористи.

Так, в Ізраїлі росіяни слали листи зі скаргами на українських зірок, бо ті нібито "розпалюють ненависть" до них. Ба більше, 14 липня, після благодійного концерту в місті Хайфа, росіяни влаштували цілий мітинг у підтримку тих, кого притісняю.

Ми виступаємо, збираємо гроші для України, підтримуємо тимчасово переселених. Нагадуємо світу, що війна триває і треба продовжувати робити все що тільки можна задля перемоги України, наводимо факти, показуємо, що відбувається у країні. А після терористичного нападу у Вінниці росіяни роблять мітинг, що їх притісняють і ненавидять,

– розповів Володимир Дантес.

Щоправда, у коментарях його фани з Хайфи зазначили, що на свій мітинг росіяни змогли зібрати "три каліки".

Володимир Дантес на концерті в Ізраїлі / Фото з інстаграму співака

Сергія Жадана "відшили" в Італії

У рамках благодійного туру в рок-гурту "Жадан і Собаки" був запланований виступ у Мілані, в клубі Slaughter Club. Концерт мав би відбутися 21 серпня, але менш як за два тижні до події організатор "злився". Він написав Сергію Жадану в інстаграмі, що в Італії "незаконно робити концерти й збирати гроші на війну".

Артист спробував пояснити італійцю, що це благодійний тур, на виручені кошти з якого купуватимуть авто, а не зброю, однак той не захотів ризикувати.

Частина європейців далі граються в пацифізм та подвійні стандарти й щиро вважають, що захищаючи свої життя й свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з гвалтівниками та мародерами, є фашистами та екстремістами. Доки українці тримають каркас вільної Європи, європейці ліниво тусять, намагаючись не лізти в політику,

– різко прокоментував Сергій Жадан.

Переписка Сергія Жадана з італійцем, який скасував його концерт у Мілані / Фото з інстаграму артиста

Олю Полякову освистали в Ізраїлі

8 вересня в місті Ашдод, що в Ізраїлі, організували традиційний фестиваль "Звуки моря". Окрім ізраїльських, італійських і німецьких зірок, на захід запросили Олю Полякову. Вона, безумовно, згадала про російське вторгнення в Україну, але це не сподобалося кільком глядачам у залі, які освистали її й невдоволено вигукували. Артистка переконана, що це були росіяни.

Полякова, до речі, просто на сцені поставила їх на місце, зірвавши бурхливі овації фразою: "Це що? Хтось не знає цієї інформації? Я комусь відкриваю очі? Українці, ви тут? Ми ж усі знаємо?"

Незважаючи на спробу зірвати мій виступ з боку декількох фанатів пуйла, на концерті в ізраїльському Ашдоді я відчула неймовірну підтримку України від глядачів, від всього залу. Я говорю про Україну на кожному своєму виступі попри його формат,

– наголосила Оля Полякова.

Олега Скрипку назвали "фашистом" у Німеччині

З початку повномасштабної війни гурт "Воплі Відоплясова" об'їздив всю Європу та Америку, проте йому не дали виступити в Німеччині. Музиканти прибули в Гамбург 14 вересня й того ж дня мали б відіграти концерт у культовому клубі Індра, де свого часу починали The Beatles. Однак його власники не пустили українських артистів.

Фронтмен гурту ВВ Олег Скрипка зауважив, що проти української музики виступили "таємні сили" Німеччини. Оскільки німці підтримують українців, то єдині, хто можуть саботувати – це росіяни.

Починають скасовувати наші концерти під егідою, що українці – це фашисти, і фашистам не можна співати рідною мовою і співати своїх пісень. Ми всі розуміємо звідки тут ноги ростуть і, на жаль, клуби не дотримуються контрактів, ми не можемо потрапити в ці клуби. Така корупція, так працюють довгі руки кремля,

– прокоментував інцидент Олег Скрипка.

Світлану Лободу "приплели" до пропагандистів у Німеччині

Після 8 років життя в країні-агресорці Світлана Лобода все ж отямилася й взялася гастролювати світом на підтримку України. Однак у Німеччині її благодійний тур "приплели" до "Первого канала". Федеральний канал росії, який ллє пропагандою, назвали медіапартнером концертів Лободи.

На свій жах я виявила, що квитки роздруковані на бланках, де неправильно іменується моє шоу і вказаний медіапартнером "Первый канал", що не відповідає дійсності. Тому ми з командою вирішили перенести тур Німеччиною, поки всі до одного квитки не будуть замінені,

– прояснила ситуацію ексгастролерка.

Наразі невідомо, хто виступає організатором концертів Лободи в Німеччині, але відповідальність за зіпсовані квитки нібито повністю на ньому. Так, перенесені її концерти в Берліні, Вольфсбурзі, Дюссельдорфі, Лемго, Франкфурті, Карлсруе, Гамбурзі та Нюрнберзі.

Світлана Лобода на концерті з українським прапором / Фото з фейсбуку співачки