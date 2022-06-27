Український письменник, поет та виконавець Сергій Жадан отримає чергову нагороду за свій митецький доробок. Цьогорічну Премію миру німецьких книготорговців присудять йому.

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Сергій Жадан отримає Премію миру

На сайті премії оголосили, що Сергій Жадан заслужив їхню відзнаку за "видатну творчість і за гуманітарну позицію, з якою він піклується про людей під час війни і допомагає їм, ризикуючи своїм життям".

У 2022 році урочисте вручення відбудеться 23 жовтня під час завершення Франкфуртського книжкового ярмарку.

Додамо, премія німецьких книгарів була започаткована у 1950 році. Нею відзначали людей, які зробили значний внесок у літературу та мистецтво. Лауреатами нагороди в різні роки ставали Світлана Алексієвич, Герман Гессе, Астрід Ліндгрен, Вацлав Гавел.

Як відреагував Сергій Жадан

Письменник подякував німецьким книговидавцям та розповсюджувачам книг за те, що присудили йому Премію миру.

Дуже важливо, що в німецькому інформаційному просторі присутня Україна. Важливо, що восени на Франкфуртському книжковому ярмарку, де ця премія вручається, Україна буде предметом обговорення. Ми потребуємо зброї, але інформаційної підтримки ми потребуємо так само,

– підкреслив Сергій Жадан.

"Ми маємо перемогти в цій війні, ми мусимо захистити своє майбутнє. Тому нині кожен вияв підтримки української культури працює на нашу перемогу", – додав митець.

Нагадаємо, це не єдині відзнаки Сергія Жадана: