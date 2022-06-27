Український письменник, поет та виконавець Сергій Жадан отримає чергову нагороду за свій митецький доробок. Цьогорічну Премію миру німецьких книготорговців присудять йому.
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Сергій Жадан отримає Премію миру
На сайті премії оголосили, що Сергій Жадан заслужив їхню відзнаку за "видатну творчість і за гуманітарну позицію, з якою він піклується про людей під час війни і допомагає їм, ризикуючи своїм життям".
У 2022 році урочисте вручення відбудеться 23 жовтня під час завершення Франкфуртського книжкового ярмарку.
Як відреагував Сергій Жадан
Письменник подякував німецьким книговидавцям та розповсюджувачам книг за те, що присудили йому Премію миру.
Дуже важливо, що в німецькому інформаційному просторі присутня Україна. Важливо, що восени на Франкфуртському книжковому ярмарку, де ця премія вручається, Україна буде предметом обговорення. Ми потребуємо зброї, але інформаційної підтримки ми потребуємо так само,
– підкреслив Сергій Жадан.
"Ми маємо перемогти в цій війні, ми мусимо захистити своє майбутнє. Тому нині кожен вияв підтримки української культури працює на нашу перемогу", – додав митець.
Нагадаємо, це не єдині відзнаки Сергія Жадана:
- Він нещодавно отримав премію EBRD Literature Prize 2022 за роман про війну на Донбасі "Інтернат". Йому та перекладачам на українську мову присудили премію у розмірі 20 тисяч євро.
- Письменник завоював звання "Людини року" у знаменитій щоденній газеті Польщі Gazeta Wyborcza. У редакції наголошують, що "письменник бореться не лише пером", а й допомагає виборювати перемогу й не поїхав з Харкова.
- Також Сергій Жадан номінований на найбільш престижну премію – Нобелівську премію миру. Його висунули з Польщі.