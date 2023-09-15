Мені не дали повістки, – чоловік MamaRika відверто зізнався, чи готовий піти на фронт
Джерело:"Слава +"
Актор, чоловік співачки MamaRika Сергій Середа з початком повномасштабної війни не пішов добровольцем, хоча й мав таке бажання. Зараз Середа зізнається, що не готовий воювати, але якщо призвуть, тікати не буде.
Виявляється, його вже зупиняли на блокпостах, але повістку чомусь не дали. Цікаво, що акторка Дар'я Легейда днями заявила, що готова піти на фронт.
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Чи готовий чоловік MamaRika йти на фронт
Сергій Середа висловився про можливу мобілізацію. Він заявив, що не боїться піти на фронт і, якщо йому вручать повістку, ховатися не буде.
Чи хотів би я, щоб зараз проїхала машина, вони вийшли і кожному (повістки – 24 Канал) роздали? Чесно скажу – мабуть, не хотів би. Чи буду я тікати в ліс? Ні,
– відповів актор.
Чоловік MamaRika також розповів, що його неодноразово зупиняли на блокпостах, проте пропускали, коли він пояснював, що везе дрони військовим.
"Не раз у мене було таке, що я проїжджав блокпост, мене зупиняли із цими повістками, але мені її не давали з різних причин… Мене зупиняють і питають, що везете? Кажу – дрони такій-то бригаді. Він подивився на повістки, на мене і каже: "Їдьте!", – пригадав Сергій.
Дивіться повне інтерв'ю з Сергієм Середою: відео
Раніше Середа хотів піти добровольцем
Ще на початку повномасштабного вторгнення Сергій планував піти добровольцем, але його відмовила дружина. MamaRika зі сльозами на очах просила чоловіка залишитися з нею і дитиною. Тоді Середа ображався на неї. За її словами, він не пішов добровольцем тільки заради сина.
Крім того, Сергій говорив, що не розглядає виїзд за кордон, бо в Україні він – вдома, і це його обов'язок. На його думку, тут під обстрілами спокійніше.
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