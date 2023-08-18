Схоже, співак служить на Донеччині. Днями Козловський показав шанувальникам, у яких умовах живе на фронті.
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Козловський приїхав до Краматорську
Музикант показав шанувальникам, як виглядає трагічне місце, куди 8 квітня 2022 року прилетіла російська "Точка-У", яка вбила понад 60 людей. Кадри він опублікував в інстаграм-сторіс.
Це Краматорський залізничний вокзал. Мурахи по шкірі. Минулого року тут сталося багато горя,
– написав Козловський.
Віталій Козловський показав Краматорський вокзал / Скриншот
Що відомо про удар по Краматорському вокзалу: головне
- Російські окупанти зранку 8 квітня 2022 року вдарили ракетами по залізничному вокзалу в Краматорську. Там загинула 61 людина, серед яких було шестеро дітей. Ще приблизно 120 осіб зазнали важких поранень.
- Ракета влучила у тимчасовий зал очікування, де перебували сотні людей. Зауважимо, що саме в цей період Краматорськ був найбільшим хабом для евакуації людей з Донецької та Луганської областей.
- В Офісі Президента заявили, що росіяни знали, що на вокзалі були люди. Агресор цілеспрямовано здійснив обстріл, використавши комплекс "Точка-У".
- Відомо, що удару завдали з тимчасово окупованого Шахтарська, що на Донеччині. Крім того, на ракеті, яку запустили по вокзалу, був надпис "за детей", що вкотре підкреслює нелюдяність та лицемірство росіян.