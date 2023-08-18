Схоже, співак служить на Донеччині. Днями Козловський показав шанувальникам, у яких умовах живе на фронті.

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Козловський приїхав до Краматорську

Музикант показав шанувальникам, як виглядає трагічне місце, куди 8 квітня 2022 року прилетіла російська "Точка-У", яка вбила понад 60 людей. Кадри він опублікував в інстаграм-сторіс.

Це Краматорський залізничний вокзал. Мурахи по шкірі. Минулого року тут сталося багато горя,

– написав Козловський.



Віталій Козловський показав Краматорський вокзал / Скриншот

Довідка! На початку літа Козловський отримав повістку. Він вже пройшов військові навчання та склав присягу. Віталій несе службу у бригаді Нацгвардії "Рубіж". Нещодавно захисник показався в авто – у дорозі до лінії фронту, проте на якому напрямку воює артист – точно невідомо.

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