Артист опублікував інстаграм-сторіс, яку зняв просто на танку з побратимами. Раніше Козловський також ділився з шанувальниками, як готує обід посеред лісопосадки.
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Віталій Козловський показався на фронті
Український співак та віднедавна військовий у такий спосіб вирішив привітати шанувальників з Днем танкових військ України, який святкують 14 вересня.
Спершу Козловський зняв ґрунтову дорогу, де було видно лише танк, проте згодом перевів камеру на себе. У короткому ролику можна було помітити, що захисник одягнений у військову форму – футболку та штани кольору-хакі. Окрім цього, він мав чорні окуляри.
Віталій Козловський вступив до ЗСУ: що відомо
- У червні співак повідомив, що його мобілізували. Спочатку він пройшов навчання, а згодом склав присягу та поїхав на фронт. Козловський служить в штурмовій бригаді "Рубіж".
- 1 серпня Віталій показався в авто – у дорозі на фронт. Протягом кількох тижнів він інколи виходив на зв'язок та показував реалії життя військових: з маленькими сусідами – польовими мишами.
- Артист зізнавався, що сумує за творчістю та сценою. Але зауважив, що по-іншому він зараз не може, адже в його країні війна.
- Нещодавно Віталій Козловський відвідав Краматорськ та показав залізничний вокзал. Йдеться про те місце, куди 8 квітня 2022 року прилетіла російська "Точка-У". Вона вбила понад 60 людей.