Артист опублікував інстаграм-сторіс, яку зняв просто на танку з побратимами. Раніше Козловський також ділився з шанувальниками, як готує обід посеред лісопосадки.

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Віталій Козловський показався на фронті

Український співак та віднедавна військовий у такий спосіб вирішив привітати шанувальників з Днем танкових військ України, який святкують 14 вересня. Спершу Козловський зняв ґрунтову дорогу, де було видно лише танк, проте згодом перевів камеру на себе. У короткому ролику можна було помітити, що захисник одягнений у військову форму – футболку та штани кольору-хакі. Окрім цього, він мав чорні окуляри.



Віталій Козловський з побратимами на танку / Скриншот з інстаграм-сторіс військового Віталій Козловський вступив до ЗСУ: що відомо