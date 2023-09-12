Втім, як виявилось, актриса має значні проблеми зі здоров'ям. Як розповіла знаменитість, вона має проблеми з колінами та саме це її зупиняє.
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Дар'я Легейда думає піти на фронт
За словами зірки, так думки в неї з'являються щоденно.
Я знаю, що здатна на це – і морально, і фізично була б, якби не проблеми зі здоров'ям. Моє коліно просто може зіграти дуже погану історію. Ти ж у такому разі несеш відповідальність не лише за своє життя, а й за тих, хто буде поруч із тобою,
– розповіла акторка.
Водночас вона наголосила, що, якщо не буде інших варіантів, окрім, як піти воювати, то вона зробить це.
Інтерв'ю з Дарією Легейдою: дивіться відео онлайн