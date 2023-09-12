Втім, як виявилось, актриса має значні проблеми зі здоров'ям. Як розповіла знаменитість, вона має проблеми з колінами та саме це її зупиняє.

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Дар'я Легейда думає піти на фронт

За словами зірки, так думки в неї з'являються щоденно.

Я знаю, що здатна на це – і морально, і фізично була б, якби не проблеми зі здоров'ям. Моє коліно просто може зіграти дуже погану історію. Ти ж у такому разі несеш відповідальність не лише за своє життя, а й за тих, хто буде поруч із тобою,

– розповіла акторка.

Водночас вона наголосила, що, якщо не буде інших варіантів, окрім, як піти воювати, то вона зробить це.

Зазначимо, батько Дарії служить у Збройних силах, захищаючи Україну від російських загарбників. Тим часом чоловік Легейди, актор Дмитро Сова, спершу служив у територіальній обороні, а потім пішов на постійну волонтерську службу. Наразі він проходить підготовку в лавах ЗСУ..

Інтерв'ю з Дарією Легейдою: дивіться відео онлайн