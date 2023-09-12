Втім, як виявилось, актриса має значні проблеми зі здоров'ям. Як розповіла знаменитість, вона має проблеми з колінами та саме це її зупиняє.

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Дар'я Легейда думає піти на фронт

За словами зірки, так думки в неї з'являються щоденно.

Я знаю, що здатна на це – і морально, і фізично була б, якби не проблеми зі здоров'ям. Моє коліно просто може зіграти дуже погану історію. Ти ж у такому разі несеш відповідальність не лише за своє життя, а й за тих, хто буде поруч із тобою,
– розповіла акторка.

Водночас вона наголосила, що, якщо не буде інших варіантів, окрім, як піти воювати, то вона зробить це.

Інтерв'ю з Дарією Легейдою: дивіться відео онлайн

Хто така Дар'я Легейда?

Це українська акторка театру і кіно. Вона з дитячого віку займалася танцями. Крім того, дівчина має хороші вокальні здібності й навіть деякий час виступала під псевдонімом Даша Доріс та брала участь у "Фабриці зірок-4". У віці 22 років Дарія розпочала свій кінематографічний шлях, знявшись у фільмі "Безсмертний". Це стало початком її доволі успішної кар'єри. На сьогодні, дівчина знялася вже в більше як у двадцяти картинах.