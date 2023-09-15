Чоловік Єфросиніної пішов на фронт добровольцем і вже рік офіційно служить в ЗСУ. Ведуча раніше розповідала, що на критику в бік коханого відповідає жорстко – посилає людей.

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Що робить Тимур Хромаєв на фронті

Маша Єфросиніна весь цей час не розповідала, чим саме займається Тимур Хромаєв. Тепер зіркова ведуча вирішила розкрити цю інформацію.

За її словами, вже понад рік чоловік служить у 112-й бригаді, у прифронтовій зоні. Виявляється, він став командиром.

Він пішов добровольцем і вирішив офіційно оформитися в ЗСУ. На сьогодні він вже командир бригади, у його підрозділі понад 100 людей. Вони займаються радіоелектронною боротьбою, БпЛА та дронами. Вони фізично, за рахунок технологій, знищують ворожі цілі,

– зізналася Єфросиніна.

Зірка додала, що дуже пишається своїм чоловіком. Вона захотіла цим поділитися, щоб хейтери перестали критикувати її щодо служби Тимура в ЗСУ.

Єфросиніна не стала мовчати і про корупцію в Україні. Безперечно, це турбує і військових.

"Якщо після війни в Україні не зникне корупція, мій Тимур піде з цим боротися. Він не подарує цього (владі – 24 Канал), і таких, як він, багато. Вони там не за те воюють, вбивають, отримують травми та бачать смерть. Вони після перемоги будуть питати", – висловилася ведуча.

Зірка поділилася історією розмови з Тимуром. Виявляється, вона часто спілкується і з побратимами чоловіка. На її думку, на фронті зараз воюють неймовірні хлопці з гарячою кров'ю.

Коли Тимур вийшов на зв'язок зі мною, я побачила з боку хлопця – він мегамозок в ІТ-сфері, інший – відомий журналіст, третій – був серйозним бізнесменом. У нас такий спільний відеодзвінок… І ці люди, які раніше навіть не тримали зброї в руках, кажуть, що вбили росіян,

– розповіла Марія.

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