Українська співачка MamaRika одружена з гумористом Сергієм Середою – разом вони виховують сина Давіда. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, хлопчику не було й року.

До слова З мене хотіли зробити візуалку Ані Лорак, – співачка MamaRika пригадала непристойні пропозиції

Як MamaRika просила Сергія не йти на війну

Виконавиця зізналась, що Сергій Середа одразу поривався йти добровольцем. Але вона впрошувала його залишитися.

Давіду тоді не було ще навіть року. Я просто попросила слізно: "Давай, якщо так станеться, що доведеться піти, ти підеш. Але я тебе прошу, будь ласка, побудь ще з нами хоч трошечки". Це було дуже тяжко, він ображався на мене…

– згадала MamaRika.

"Сергєіч – це вообще такий мужик. Можливо, здається, що в нашій сім'ї я така вся рєзва. Насправді він голова родини. Він не пішов добровольцем тільки заради сина. Мови про виїзд взагалі ніколи не було. Він типу сказав: "Я тут завжди. Я вдома. Це мій обов'язок – бути вдома".

Артистка додала, що в Україні їм не безпечніше, але значно спокійніше, ніж за кордоном.

Що каже MamaRika про чоловіків, які виїхали

Нещодавно артистка висловилась про Олега Винника, який майже не з'являється в медійному просторі. На думку MamaRika, його зникнення – "Зашквар року".

Співачка вважає, що не обов'язково всім чоловікам-артистам брати у руки зброю. Але їхній обов'язок – залишатись вдома.

"Стосовно мужиків, які позвалювали в ті краї, артисти - це взагалі… Якщо ти медійна людина, на тебе рівняються, ти несеш якесь своє слово, до якого прислухаються, і ти реально відсиджуєш задницю. А ці офіційні заяви чуваків, що "тут вже так є, тут вже так Бог вирішив, значить я там буду". Бог вирішив, що ти маєш бути вдома. Не обов'язково йти на передову, будь тут, працюй, плати податки, просто будь вдома".

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