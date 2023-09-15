Днями побратими знайшли телефон загиблого Іллі Грабаря і передали його брату. Назар опублікував у соцмережі останнє відео з рідною людиною.

Не пропустіть Вже командир, – Маша Єфросиніна вперше розповіла, чим її чоловік-військовий займається у ЗСУ

Грабар розчулив відео з загиблим братом

Це відео було зняте на телефон Іллі за декілька годин до його загибелі на фронті.

Хлопці з мого підрозділу знайшли телефон брата. Це той самий день, той самий бій… Тільки подивіться на цього титана! Жодного сумніву очах! Його усмішка придавала сил всім хлопцям. Я люблю тебе, брате! Ти є мій янгол-охоронець!,

– написав Назар Грабар.

У ролику брат актора усміхається, попри те, що його голова димить. Хлопці жартували перед боєм.

Грабар додав, що Ілля назавжди залишиться в його серці.

Шанувальники Назара Грабаря були розчулені цим відео. Вони підтримали модель та написали слова співчуття:

"Памʼять про нього завжди буде в серцях кожного! Головне – памʼятати, заради чого такі люди гинуть! Вічна памʼять великому воїну, а рідним сил, щоб пережити важку втрату".

"Слава нашому Герою!"

"Справжній воїн – усміхнений і сильний".

"Невимовний жаль, сум, злість, відчай, біль від розуміння того, що гинуть такі люди".

"Він був неймовірним і пам'ять про нього буде жити, як і він в кожному та кожній, хто його знав. Назаре, немає слів, щоб висловити мої співчуття. Ілля був таким сміливим!"

"Який щирий сміх і погляд, добрий, чесний. Ох, скільки цвіту нації ми закопали в землю через цю нечисть. Сил вам!".

"Вічна пам'ять і подяка Іллі".

Назар пішов на фронт разом з братом Іллею