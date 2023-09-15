Днями побратими знайшли телефон загиблого Іллі Грабаря і передали його брату. Назар опублікував у соцмережі останнє відео з рідною людиною.
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Грабар розчулив відео з загиблим братом
Це відео було зняте на телефон Іллі за декілька годин до його загибелі на фронті.
Хлопці з мого підрозділу знайшли телефон брата. Це той самий день, той самий бій… Тільки подивіться на цього титана! Жодного сумніву очах! Його усмішка придавала сил всім хлопцям. Я люблю тебе, брате! Ти є мій янгол-охоронець!,
– написав Назар Грабар.
У ролику брат актора усміхається, попри те, що його голова димить. Хлопці жартували перед боєм.
Грабар додав, що Ілля назавжди залишиться в його серці.
Шанувальники Назара Грабаря були розчулені цим відео. Вони підтримали модель та написали слова співчуття:
- "Памʼять про нього завжди буде в серцях кожного! Головне – памʼятати, заради чого такі люди гинуть! Вічна памʼять великому воїну, а рідним сил, щоб пережити важку втрату".
- "Слава нашому Герою!"
- "Справжній воїн – усміхнений і сильний".
- "Невимовний жаль, сум, злість, відчай, біль від розуміння того, що гинуть такі люди".
- "Він був неймовірним і пам'ять про нього буде жити, як і він в кожному та кожній, хто його знав. Назаре, немає слів, щоб висловити мої співчуття. Ілля був таким сміливим!"
- "Який щирий сміх і погляд, добрий, чесний. Ох, скільки цвіту нації ми закопали в землю через цю нечисть. Сил вам!".
- "Вічна пам'ять і подяка Іллі".
Назар пішов на фронт разом з братом Іллею
- На початку повномасштабного вторгнення Назар Грабар разом з братом вступив до лав ЗСУ. Хлопці добровільно пішли захищати країну. Актор розповідав, що рішення піти на фронт він ухвалив саме завдяки братові, бо Ілля зворушив його словами підтримки.
- У грудні 2022 року Назар отримав поранення у груди на передовій. Його екстрено доставили до медзакладу. За кілька годин він дізнався, що його брат Ілля Грабар загинув на війні під час бою з окупантами.
- Назар дуже боляче сприйняв цю новину. За його словами, то була найстрашніша ніч в його житті – він простояв усю ніч у лікарні на колінах і плакав.
- Влітку бійці отримали почесні нагороди від головнокомандувача ЗСУ. На жаль, Ілля посмертно. Назар забрав нагороди разом з мамою.
- Танцівник раніше розповідав, що його квартира у Бучі понищена: пробиті стіни, розбиті вікна. Коли Назар приїздив додому на весілля брата (Ілля одружився влітку 2022 року), то знайшов вдома наручники, пристебнуті до батареї.