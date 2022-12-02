Сергій Бабкін неочікувано висловився про Нацвідбір Євробачення

Підготовка до фіналу Нацвідбору Євробачення-2023 в розпалі. Однак, як з'ясувалося, не всіх у шоу-бізі цікавить цей конкурс. Сергій Бабкін, наприклад, ні сном ні духом про учасників і правила відбору.

Поки Тіна Кароль ображається, що в Дії за неї голосували мало і за суддівський стіл Нацвідбору Євробачення-2023 не посадили, Сергій Бабкін взагалі не цікавиться конкурсом. В інтерв'ю 24 каналу він зізнався, що не знає артистів, які змагаються за право представляти Україну в Ліверпулі.

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Сергій Бабкін про Нацвідбір Євробачення-2023

Якщо чесно, Євробачення – це не те, за чим я слідкую. Навіть не знаю, хто цього року бере участь у Національному відборі, і як саме він відбуватиметься,

– чесно зізнався нам Сергій Бабкін.

Однак додав, що перемозі Kalush Orchestra зрадів. Якщо Святослав Вакарчук вважає, що репери справилися геніально, і назавжди вдячний їм за слова про "Азовсталь", то Бабкіну достатньо, що завдяки хлопцям про Україну говорять.

"Звичайно, я дуже радів, коли Україна перемогла цього року, але для мене був важливий сам факт перемоги й те, що вона допомагає розповсюджувати інформацію про війну й боротьбу України", – висловився музикант.