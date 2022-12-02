Пока Тина Кароль обижается, что в Дии за нее голосовали мало и за судейский стол Нацотбора Евровидения-2023 не посадили, Сергей Бабкин вообще не интересуется конкурсом. В интервью 24 каналу он признался, что не знает артистов, борющихся за право представлять Украину в Ливерпуле.

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Сергей Бабкин о Нацотборе Евровидения-2023

Если честно, Евровидение – это не то, за чем я слежу. Даже не знаю, кто в этом году участвует в Национальном отборе, и как именно он будет проходить,

– честно признался нам Сергей Бабкин.

Однако добавил, что победе Kalush Orchestra обрадовался. Если Святослав Вакарчук считает, что рэперы справились гениально, и навсегда благодарен им за слова об "Азовстали", то Бабкину достаточно, что благодаря ребятам об Украине говорят.

"Конечно, я очень радовался, когда Украина победила в этом году, но для меня был важен сам факт победы и то, что она помогает распространять информацию о войне и борьбе Украины", – сказал музыкант.

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