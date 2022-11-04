Лідер гурту "Океан Ельзи" розповів, що не любить пісенний конкурс Євробачення. Але висловився про цьогорічних представників України – Kalush Orchestra.

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Вакарчук висловився про Kalush Orchestra

"Я та Євробачення – це як кіт і собака. Я терпіти не можу конкурс Євробачення і вважаю, що це ніякого відношення до музики не має. Україна любить його через те, що поки що вся інша музична індустрія немає що запропонувати. Це абсолютно політичний конкурс. Мені завжди було все одно, хто буде на цьому конкурсі", – зазначив музикант.

Водночас Святослав Вакарчук додав, що задоволений виступом українського гурту на конкурсі у 2022 році. Але найбільше він вдячний їм за їхній вигук про Маріуполь наприкінці номера.

Але це був особливий рік. Я вважаю, що Kalush Orchestra справився геніально. Вони зробили дуже правильний виступ, але найсильнішим у цьому виступі був не виступ, а те, що вони потім сказали про "Азовсталь". Ось за це я їм буду вдячний завжди,

– сказав співак.

Kalush Orchestra на фіналі Євробачення: дивіться відео онлайн

Що відбулося на Євробаченні-2022

У фіналі Євробачення Kalush Orchestra після виступу звернулися до аудиторії з проханням звільнити захисників Маріуполя. "Я хочу попросити у вас всіх. Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю. Допоможіть "Азовсталі". Зараз!" – сказав зі сцени Олег Псюк.

Джамала нещодавно зізналась, що про цей вчинок колектив радився з нею. Адже було невідомо, чи не виріжуть організатори цей вигук з ефіру, або ж гурт могли дискваліфікувати. За словами артистки, вона радила Олегу вкластися в три секунди – це той час, який дають представнику кожної країни наприкінці номера. Якби він зайняв довше – його заклик могли вирізати.