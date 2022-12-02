На питання про популярність російської музики в Україні Сергій Бабкін відповів в інтерв'ю 24 каналу. Він вважає, що підлітки є найактивнішими слухачами, і саме вони формують топи музичних чартів.

Читайте також Сергій Бабкін зізнався, чи відмовиться від своїх російськомовних пісень

Сергій Бабкін про російську попсу в українських чартах

Коли тобі 13 чи 14 років – ти не пов'язуєш ці речі між собою. Ти слухав когось, і саме ця музика була для тебе важлива. Потім Росія напала на Україну, але до чого тут музика, яку ти слухав? Я впевнений, що більшість у цьому віці далеко у своїх роздумах не йдуть. Вони просто слухають те, що їм подобається. І не розмірковують, з Росії той артист, з Білорусі, чи з Казахстану,

– поділився Сергій Бабкін.

Однак музикант вважає, що самих селеб з Росії в Україні не буде роками або навіть десятиріччями. Він припускає, що поодинокі концерти "хороших русскіх" можливі, але культурна окупація, як було до 24 лютого, – ні.

"Занадто великі людські жертви, занадто великі руйнування, а рівень ненависті максимальний. Коли ненависть така сильна, люди не готові розбиратися, хто "хороший", а хто не дуже. Відраза розповсюджуватиметься на все, що надходить з тієї території", – поділився з нами Бабкін.