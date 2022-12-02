Поки Тіна Кароль ображається, що в Дії за неї голосували мало і за суддівський стіл Нацвідбору Євробачення-2023 не посадили, Сергій Бабкін взагалі не цікавиться конкурсом. В інтерв'ю 24 каналу він зізнався, що не знає артистів, які змагаються за право представляти Україну в Ліверпулі.
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Сергій Бабкін про Нацвідбір Євробачення-2023
Якщо чесно, Євробачення – це не те, за чим я слідкую. Навіть не знаю, хто цього року бере участь у Національному відборі, і як саме він відбуватиметься,
– чесно зізнався нам Сергій Бабкін.
Однак додав, що перемозі Kalush Orchestra зрадів. Якщо Святослав Вакарчук вважає, що репери справилися геніально, і назавжди вдячний їм за слова про "Азовсталь", то Бабкіну достатньо, що завдяки хлопцям про Україну говорять.
"Звичайно, я дуже радів, коли Україна перемогла цього року, але для мене був важливий сам факт перемоги й те, що вона допомагає розповсюджувати інформацію про війну й боротьбу України", – висловився музикант.
- Нагадаємо, фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня в одному з укриттів у Києві. Розсекречувати його не будуть з міркувань безпеки.
- Десятка учасників, яка зійдеться у прямому ефірі, вже обрала порядкові номери і презентувала конкурсні треки. Проголосувати за одного з них українці зможуть у Дії.
- Так само в Дії вже обрали трійку суддів Нацвідбору Євробачення-2023 – це Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.