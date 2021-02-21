Сергій Бабкін назвав справжню вартість операцій в Австрії

Український музикант Сергій Бабкін нещодавно переніс дві операції на очах. Попередньо він повідомляв, що перша операція коштувала 2700 євро. Однак тепер він розсекретив повну суму - 15 тисяч євро.

Популярний український співак Сергій Бабкін після другої операції на оці назвав справжню вартість операції та поділився, чи буде ще раз вирушати до Австрії.

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Сергій Бабкін про вартість операцій

Музикант найперше запевнив прихильників, що у нього все добре. Він розповів, що друга операція пройшла успішно. Однак, Сергію доведеться знову повернутися до Відня, щоб зробити ще одну операцію на першому оці. "Він був дуже складним і потужності лазера не вистачило, щоб прибрати всі плями", – зазначив Бабкін.

Співак подякував шанувальників за підтримку, дружині Сніжані за те, що вона не дозволила зірці опустити руки. Також він подякував всесвітові за отриманий урок.

Всі труднощі приносять нам безцінний досвід! Якщо немає страху, долати нічого,

– поділився Сергій Бабкін.

Він також розсекретив справжню суму операцій у Відні. Сергій Бабкін зауважив, що 2700 євро витратив тільки на роботу одного заряду лазера. Натомість все разом коштувало йому 15000 євро (близько 505 тисяч гривень).

На даний момент все лікування (2 операції), робота лікаря, обстеження у Відні, препарати, різні маніпуляції – коштували нам 15000 євро,

– зізнався музикант.

Сергій Бабкін наголосив, що хоче, щоб все було максимально прозоро. Адже йому пишуть багато людей з різними хворобами очей, які хочуть проводити лікування в Європі.

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