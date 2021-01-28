Український музикант, багатодітний батько Сергій Бабкін днями дізнався, що у нього рідкісне захворювання очей, яке трапляється раз на мільйон. Чоловік пройшов повне обстеження і виявилося, що це вірус, який вражає нирки і дає ускладнення на зір.

Джерело: інстаграм Сніжани Бабкіної

Сергій Бабкін готується до операції в Австрії. Вже 1 лютого він летить у Відень, де пройде ще одне обстеження, після якого його прооперують. Поки артист налаштовується на цю поїздку, його дружина розповіла шанувальникам, що ж стало причиною різкого погіршення зору.

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Причина хвороби Сергія Бабкіна

Нещодавно музикант поділився, що має рідкісну хворобу очей. Після тривалого обстеження лікарі нарешті змогли виявити причину цього захворювання.

Це вірус, який вразив нирки і дав ускладнення на очі. Ми поїхали до найкращого інфекціоніста, здали всі аналізи. Нирки – це "тихий" орган, який до останнього мовчить, терпить, але в будь-який момент може статися виплеск, що і є ускладненням,

– розповіла Сніжана.

Сніжана Бабкіна про причину хвороби чоловіка: дивіться відео онлайн

Що відомо про хворобу Сергія Бабкіна

Днями музикант заявив, що потребує серйозної операції, причиною якої стало рідкісне захворювання очей. Зір Сергія стрімко погіршується, через що необхідне хірургічне втручання.

Вже 1 лютого чоловік разом зі своєю дружиною відправиться в Австрію. У Відні йому проведуть діагностику, а вже 5 лютого прооперують. Бабкін зазначав, що операція можлива лише за кордоном, оскільки в Україні немає необхідного обладнання та препаратів.

Лікарі повідомили артисту, що в нього є запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, а також він вже втратив 70 відсотків зору. Час йде на дні. Дружина співака Сніжана зазначала, що цей процес відбувається непомітно, тому хвороба є дуже підступною. Також вона наголошувала, що найголовніше – не втратити до операції той зір, який зараз є в Сергія.