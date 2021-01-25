У Сергія Бабкіна діагностували рідкісну хворобу очей. Співак готується до складної операції в Австрії. Дружина музиканта Сніжана розповіла, що зір у чоловіка погіршується ледь не щодня.

Джерело: інстаграм Сніжани Бабкіної

Поки співак готується до операції в Австрії та не з'являється в соціальних мережах, його дружина Сніжана Бабкіна розповіла, як почувається чоловік та як триватиме лікування.

Важливо У Сергія Бабкіна рідкісне захворювання очей: йому потрібна термінова операція в Австрії

Як почувається хворий Сергій Бабкін

Актриса зізналась, що коханий швидко сліпне: лише за тиждень зір погіршився на 20 відсотків. Якщо далеко Сергій Бабкін бачить добре, то близько – погано.

Однак відшарування сітківки та запалення задньої стінки очей, за словами Сніжани Бабкіної, відбувається приховано й майже невідчутно. Аби зупинити цей жахливий процес, музиканту потрібна термінова операція, адже він може осліпнути раптово.

Тиждень тому було мінус 50 відсотків центрального зору. На вчорашній момент – мінус 70 відсотків вже втрачено. Але найпідступніше те, що це не відчувається… Просто в певний момент тобі можуть вимкнути світло,

– поділилась Сніжана Бабкіна

Операція Сергія Бабкіна в Австрії

Сніжана Бабкіна розповіла, що з рідкісною хворобою очей, яка трапляється раз на мільйон, гаяти час вкрай небезпечно. Однак через карантинні обмеження подружжю довелось відкласти виліт на лікування в Австрію до 1 лютого. З 2 по 5 лютого у Відні будуть проводити діагностику, а період реабілітації завершиться лише 10 лютого, як повідомив раніше Сергій Бабкін.

"Німці нікому не довіряють, робитимуть свою (діагностику – ред. Showbiz 24). На 5 лютого вже призначена операція. Найголовніше, щоб до п'ятого не втратити те, що ми маємо", – наголосила Сніжана Бабкіна.

Додамо, що лікування Сергія Бабкіна в Україні та країнах СНД неможливе через відсутність потрібного обладнання та відповідного препарату.