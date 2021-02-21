Украинский музыкант Сергей Бабкин недавно перенес две операции на глазах. Предварительно он сообщал, что первая операция стоила 2700 евро. Однако теперь он рассекретил полную сумму – 15 тысяч евро.

Популярный украинский певец Сергей Бабкин после второй операции на глазу назвал истинную стоимость операции и поделился, будет ли еще раз отправляться в Австрию.

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Сергей Бабкин о стоимости операций

Музыкант в первую очередь заверил поклонников, что у него все хорошо. Он рассказал, что вторая операция прошла успешно. Однако, Сергею придется снова вернуться в Вену, чтобы сделать еще одну операцию на первом глазу. "Он был очень сложным и мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна", – отметил Бабкин.

Певец поблагодарил поклонников за поддержку, жену Снежанну за то, что она не позволила звезде опустить руки. Также он поблагодарил Вселенную за полученный урок.

Все трудности приносят нам бесценный опыт! Если нет страха, преодолевать нечего,

– поделился Сергей Бабкин.

Он также рассекретил настоящую сумму операций в Вене. Сергей Бабкин заметил, что 2700 евро потратил только на работу одного заряда лазера. Зато все вместе стоило ему 15000 евро (около 505 тысяч гривен).

На данный момент все лечение (2 операции), работа врача, обследование в Вене, препараты, различные манипуляции – стоили нам 15000 евро,

– признался музыкант.

Сергей Бабкин подчеркнул, что хочет, чтобы все было максимально прозрачно. Ведь ему пишут многие люди с различными болезнями глаз, которые хотят проводить лечение в Европе.

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