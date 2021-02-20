У п'ятницю, 19 лютого, музиканту Сергію Бабкіну зробили другу операцію на обох очах. Лікування відбувалося у в одній з клінік Відня. Разом з дружиною Сніжаною український музикант вже повертається додому. Дорогою до аеропорту він показав, як виглядає після процедури.

Судячи з того, що знамените подружжя вже летить додому, операція минула без ускладнень, а реабілітація під наглядом австрійського лікаря не потрібна. Після лікування Сергій Бабкін виглядає бадьорим і радісним.

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Як Сергій Бабкін виглядає після операції на очах

В інстаграм-сторіс артист опублікував фото з дружиною, вперше показавши себе після чергового хірургічного втручання. З дружиною Сніжаною Бабкіною він сфотографувався в ліфті перед виселенням з готелю. Схоже, операція пройшла успішно, адже музикант позував в доброму гуморі та з усмішкою.

Сергій Бабкін постав у кадрі в комфортному костюмі темно-сірого кольору, вовняному пальті, яскравих кросівках і в масивних захисних окулярах, які йому видали ще після першої процедури на складному оці. Дружина співака для перельоту обрала зелене худі та коричневе пальто.

"Додому", – лаконічно прокоментувало кадр подружжя.



Сергій Бабкін з дружиною після операції / Фото з інстаграму співака