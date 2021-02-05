Український виконавець Сергій Бабкін вже отримав першу операцію на одне око. Наразі чоловік реабілітується і носить спеціальні окуляри.

Першим фото із зовнішнім виглядом Бабкіна поділилась його дружина Сніжана у своїх сторіз.

До слова Сергій Бабкін прогулявся Віднем перед операцією: фото з дружиною

Сергію Бабкіну зробили операцію

У месенджері Сніжана запитала Сергія одразу після операції, як він, і той лаконічно відповів відеовідповіддю, розмову у якій чує лише Сніжана. Втім, з чоловіком наче все гаразд, оскільки може себе знімати. На ньому були захисні окуляри та медична маска.



Сергій Бабкін після операції / Фото з інстаграм-сторіз Сніжани Бабкіної

Як саме відбувалась операція – під загальним чи місцевим наркозом – невідомо. Також невідомо, чи залишиться пара на час реабілітації у Відні, чи полетить в Україну.

Перед операцією Сергій Бабкін також був налаштований позитивно: він опублікував в інстаграмі "сонячне" фото, на якому позує з фотоапаратом, кавою і тортом Захером та ніжиться під сонцем. Він зазначив, що милується погодою, оскільки наступні кілька тижнів йому це заборонено буде робити.



Позитивний Сергій Бабкін перед операцією на око / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна

Що відомо про хворобу Бабкіна?

У співака – рідкісне захворювання очей, через яке він вже втратив 70% зору. Причиною рідкісного захворювання став вірус, який вразив нирки і дав ускладнення на очі. Щоб врятувати той зір, що є, він та його дружина відправились на термінову операцію у Відень, Австрія.

Пара очікувала на виліт близько двох тижнів і змогла потрапити у країну попри введеній в ній карантинні обмеження. Перед операцією пара вдосталь гуляла та не втрачала позитив, а 5 лютого зранку чоловіка прооперували на одному оці. Інше йому пролікують через 2-3 тижні.