Українському співаку Сергію Бабкіну зробили складну операцію на оці, яка відбулась в одній з клінік Відня. Дружина артиста Сніжана отримала безліч повідомлень про те, що процедура можлива й в Україні. Однак акторка пояснила, що медики відмовились їм допомагати.

5 лютого популярному музиканту прооперувати око через рідкісне захворювання, яке трапляється раз на мільйон. На лікування Сергію Бабкіну довелось полетіти до Відня, де зараз суворий карантинний режим. Він неодноразово наголошував, що необхідного обладнання та препарату в Україні немає. Однак безліч користувачів стверджують, що подібну процедуру могли провести й українські медики.

Важливо Сергій Бабкін показав, як проходила операція та поділився результатом: відео

Одразу ж після операції Сергій Бабкін поділився відео, показавши перебіг процедури, і розповів про результат. Після оприлюднених в мережі кадрів дружина співака, яка полетіла до Відня разом з ним, отримала безліч повідомлень від підписниць, які, за словами акторки, "знають все".

Користувачі запевнили, що лікування захворювання можливе в клініках Києва, Одеси та Харкова. Сніжана Бабкіна поспішила пояснити, чому вони були змушені лікуватися саме в Австрії.

Чому від Сергія Бабкіна відмовилися лікарі

Дружина музиканта наголосила, що така хвороба очей трапляється раз на мільйон, тому в країнах СНД операція неможлива. За словами жінки, результати обстеження вони надсилали українським та російським медикам, однак вони не стали братися за лікування Бабкіна через складність захворювання.

Ми надсилали результати у всі міста України, у Москву, у Пітер. Від Сергія відмовилися всі. Дуже складний випадок. Ви ж не знаєте нюансів. Це не просто відшарування сітківки, це не просто контраст. Така хвороба зустрічається раз на мільйон, а то і рідше,

– пояснила Сніжана Бабкіна.



Сергій Бабкін / Фото з інстаграм-сторіс Сніжани Бабкіної

Що відомо про хворобу Сергія Бабкіна

У січні в співака діагностували рідкісне захворювання очей, викликане вірусом, який вразив і нирки. За лічені тижні Сергій Бабкін втратив 70 відсотків центрального зору, тому йому була необхідна термінова операція. Як заявляв артист, лікування можливе лише в Європі. Його погодилися прийняти в одній з клінік Відня.

Через відшарування сітківки Бабкіну не змогли зробити операцію одразу на двох очах, тому 5 лютого прооперували складніше око. Він показав відео з процедури та заявив, що все пройшло чудово, а результатом лікар задоволений. До Відня музикант повернеться 18-19 лютого, тоді йому прооперують друге око.