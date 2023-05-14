У гранд-фіналі Євробачення-2023 Руслана з'явилася на 10 секунд під час виступу Дункана Лоренса, який переміг на пісенному конкурсі 2019 року. Він співав You'll Never Walk Alone в інтервал-акті. У цей час глядачам показали запис з Русланою біля Золотих воріт у Києві. На відео вона нібито підспівувала артисту з Нідерландів, але голосу її чути не було.

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Мережа вибухнула коментарями, що несправедливо було доручати Джамалі, Вєрці Сердючці, Go_A та Тіні Кароль відкривати фінал Парадом прапорів, а першу переможницю Євробачення від України вставляти на 10 секунд у номер іншого артиста:

"А чого Руслана не виступала? Було безліч учасників з різних країн, а нашої переможниці не було. Все нещиро на цьому конкурсі";

"Руслана мала бути на сцені Євробачення! Ганьба за таку дискримінацію";

"Руслана лише в ефірі два рази з прапором промайнула і все. Сумно";

"Скільки всього було на тій сцені вчора, а одна єдина Руслана могла розірвати то шоу і всіх виступаючих, включно з Лорін";

"Не розумію, чому Руслану не запросили? Вона перша, хто прославив Україну на Євробаченні. Для всіх знайшлося місце, крім неї. Сумно";

"Вчора найбільше очікували побачити ваш виступ у фіналі і були просто в шоці, що ви там не співали! І от питання, чому і як так вийшло? Чому переможниці, яка зайняла 1 місце і яку очікували мільйони, не було на сцені?";

Що на це каже сама Руслана

Співачка почула шанувальників і натякнула, що для неї неважливо, на якій сцені співати. Головне – це меседжі, які вона несе, і публіка, яка її любить.

Неважливо, на якій ти сцені, головне – це публіка і що тобі є, що сказати,

– прокоментувала Руслана в інстаграмі.

Руслана / Фото з інстаграму переможниці Євробачення-2004

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Нагадаємо, що цьому передували публічні розбірки. Ще у квітні вона скаржилася, що її не запросили виступити ні у фіналі, ні у півфіналах, де були Марія Яремчук, репер OTOY, Alyosha, Злата Дзюнька та інші. У Суспільному тоді виправдовувалися, що рекомендували BBC включити до фіналу не тільки Тіну, Джамалу, Сердючку та Go_A, а й Руслану. Ба більше, вона нібито "знає про ці плани та провела необхідну підготовку".

Після публічного розголосу обіцяли, що Руслана заспіває на Євробаченні-2023, але наживо з Києва. У травні врешті-решт з'ясувалося, що у гранд-фіналі покажуть спеціальне відео з Русланою, яке було записане заздалегідь у столиці України Києві. Їй нібито довірили символічно "з'єднати" Київ і Ліверпуль. Це "з'єднання" тривало цілих 10 секунд.