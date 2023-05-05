Згідно з інформацією, яка з'явилася на офіційному сайті музичного конкурсу, Руслана виступить у гранд-фіналі Євробачення. В неї буде особлива роль.

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Так, під час прямого ефіру покажуть спеціальне відео з Русланою, яке було записане завчасно у столиці України Києві. Зірці довірили символічно "з'єднати" Київ і Ліверпуль, її поява відображатиме цьогорічну тему конкурсу "Об'єднані музикою".

Довідка! Слоган конкурсу цього року відображає особливий характер і демонструє унікальне партнерство між Великою Британією, Україною та Ліверпулем, щоб показати глядачам неймовірну силу музики.

Крім того, Руслана з'явиться в Ліверпулі, там вона проведе два сайд-івенти, тобто додаткові активності на майданчиках, що працюють для єврофанів і гостей міста.

Нагадаємо, два тижні тому розгорівся гучний скандал між першою переможницею від України на Євробаченні, співачкою Русланою та організаторами конкурсу 2023 року.

Що відомо про скандал довкола Руслани: коротко

Після оголошення імен артистів, які виступатимуть у фан-зоні, півфіналах і фіналі Євробачення, Руслана поскаржилась, що її на конкурс не запросили.

Їй відповіли в Суспільному: там заявили, що Руслану включено до програми Євробачення, і артистка нібито про це знає. Організатори конкурсу нібито мали намір, щоб переможниця з'явилась у фіналі.

Днями з'явилась інформація від креативного директора Євробачення-2023 від України Германа Ненова. Він прокоментував скандал та підтвердив участь Руслани.

До слова, під час півфіналів, які відбудуться 9 та 11 травня, і фіналу 13 травня глядачі також побачать виступи переможців від України Джамали та гурту Kalush Orchestra, а також інших українських зірок – Вєрки Сердючки, Alyosha, Go_A, Тіни Кароль тощо.

Як відомо, Євробачення-2023 відбуватиметься у Ліверпулі, Велика Британія від імені України, оскільки торік на конкурсі переміг український гурт Kalush Orchestra.