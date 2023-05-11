У середу, 10 травня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак влаштував прийом в офіційній резиденції в Лондоні. Він відбувся з нагоди Євробачення-2023, яке Ліверпуль приймає від імені України. На подію запросили Руслану.

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Руслана на прийомі Ріші Сунака до Євробачення 2023

З фото видно, що резиденцію на Даунінг-стріт прикрасили диско кулями, блискітками, британськими та українськими прапорами. Ріші Сунак навіть згадав Володимира Зеленського, який раніше висловлювався про пісенний конкурс Євробачення, і назвав президента своїм другом.

Ліверпуль пишається тим, що приймає Євробачення від імені України. Сьогодні ввечері ми відзначали, наскільки потужним є цей конкурс, який об'єднує нас через музику. Як каже мій друг Володимир Зеленський, колись цей конкурс буде у переможній вільній Україні,

– прокоментував Ріші Сунак.

На прийомі в Лондоні Руслана, ймовірно, виконала свою переможну пісню 2004 року "Дикі танці".

Руслана на прийомі Ріші Сунака / Фото з фейсбуку прем'єра

Руслана на прийомі Ріші Сунака / Фото з фейсбуку прем'єра

Руслана на прийомі Ріші Сунака / Фото з фейсбуку прем'єра