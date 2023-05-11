У середу, 10 травня, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак влаштував прийом в офіційній резиденції в Лондоні. Він відбувся з нагоди Євробачення-2023, яке Ліверпуль приймає від імені України. На подію запросили Руслану.
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Руслана на прийомі Ріші Сунака до Євробачення 2023
З фото видно, що резиденцію на Даунінг-стріт прикрасили диско кулями, блискітками, британськими та українськими прапорами. Ріші Сунак навіть згадав Володимира Зеленського, який раніше висловлювався про пісенний конкурс Євробачення, і назвав президента своїм другом.
Ліверпуль пишається тим, що приймає Євробачення від імені України. Сьогодні ввечері ми відзначали, наскільки потужним є цей конкурс, який об'єднує нас через музику. Як каже мій друг Володимир Зеленський, колись цей конкурс буде у переможній вільній Україні,
– прокоментував Ріші Сунак.
На прийомі в Лондоні Руслана, ймовірно, виконала свою переможну пісню 2004 року "Дикі танці".
Руслана на прийомі Ріші Сунака / Фото з фейсбуку прем'єра
Руслана на прийомі Ріші Сунака / Фото з фейсбуку прем'єра
Руслана на прийомі Ріші Сунака / Фото з фейсбуку прем'єра
- Нагадаємо, що довкола участі Руслани у заходах, присвячених Євробаченню 2023, розгорівся справжній скандал. У квітні співачка поскаржилася, що її не запросили виступити ні у фіналі, ні у півфіналах, де буде Марія Яремчук, репер OTOY, Alyosha, Злата Дзюнька та інші.
- У Суспільному тоді пояснювали, що рекомендували BBC включити до фіналу не тільки Тіну Кароль, Джамалу, Сердючку та Go_A, а й переможницю 2004 року Руслану. За їхніми словами, команда артистки "знає про ці плани та провела необхідну підготовку".
- Після публічного розголосу спочатку йшлося про те, що Руслана заспіває на Євробаченні-2023, але наживо з Києва. У травні врешті-решт з'ясувалося, що у гранд-фіналі покажуть спеціальне відео з Русланою, яке було записане заздалегідь у столиці України Києві. Їй нібито довірили символічно "з'єднати" Київ і Ліверпуль.