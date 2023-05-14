Ролик зняли в самому серці Києва, що символічно з’єднав Київ та Ліверпуль. Її виступ відображав цьогорічну тему Євробачення-2023 – "Об’єднані музикою".

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Руслана у фіналі Євробачення-2023

Руслана з’явилася в одному з номерів з дуже особливою місією і символізмом. Раніше креативний директор конкурсу від України заявляв, що таким чином буде вшанована перша перемога Руслани для України.



Руслана на Євробаченні-2023 / Суспільне

Окрім Руслани, на сцену Євробачення вийшли Jamala, Verka Serduchka, Тіна Кароль, гурт Go_A, які виконали свої треки у новому аранжуванні, поєднуючи їх з класичними британськими хітами. Загалом цього року у конкурсі беруть участь представники 37 країн (у фіналі – 26).

Відомо також, що Руслана була у Великій Британії нещодавно. Вона брала участь у двох супутніх подіях, додаткових активностей на майданчиках, що працюють для єврофанів і гостей міста, зокрема:

виступ з Англійською Національною Оперою 9 травня;

виступ у проєкті головного партнера конкурсу, компанії Тік-Ток Легенди Євробачення 12 травня.

Також вона провела першу репетицію з оркестром та хором Англійської Національної Опери та була в захваті від цього досвіду.

Нагадаємо, цього року відбувся скандал з Русланою. Співачка заявила, що її не запросили виступати на головній сцені Євробачення-2023 у Ліверпулі.