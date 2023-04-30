Руслана виступить з особливою місією. Про це повідомив режисер та креативний директор цьогорічного "Євробачення" Герман Нєнов.

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Чому виник скандал

Нагадаємо, що скандал розгорівся після того, як Руслану, яка першою здобула перемогу у "Євробаченні" 2004 року, не запросили заспівати у фіналі цьогорічного конкурсу.

Співачка та її шанувальники висловили невдоволення, на яке відреагували у оргкомітеті Євробачення-2023. Після обговорення Руслану все ж залучили до низки заходів у шоу.

Руслана заспіває на Євробаченні-2023

Співачка таки виступить у фіналі конкурсу, але наживо зі столиці України – Києва. Крім того, Руслана з'явиться і в Ліверпулі, там вона проведе два сайд-івенти, тобто додаткові активності на майданчиках, що працюють для єврофанів та гостей міста.

Додамо, у Євробаченні цього року будуть залучені всі українські переможці. Так, у першому та другому півфіналах від України виступатимуть Марія Яремчук, Юлія Саніна, OTOY, Alyosha, Злата Дзюнька, а у гранд-фіналі – Kalush Orchestra, Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка та GO_A.

До слова, 26 квітня король Чарльз III та королева Камілла завітали на M&S Bank Arena в Ліверпулі й відкрили сцену Євробачення-2023. Вони запалили вогні та познайомились з ведучими музичного конкурсу, зокрема і Юлією Саніною.