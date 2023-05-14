У фіналі Євробачення-2023 бали від національного журі України оголосила Злата Огнєвіч. До його складу ввійшли Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, соліст гурту "СКАЙ" Олег Собчук, Фоззі з гурту ТНМК та Євген Хмара. Ця п'ятірка вирішила, що найбільше на перемогу заслуговує Лорін і присудила Швеції 12 балів.

До теми Євробачення-2023 та Україна: як глядачі та журі оцінили виступ TVORCHI у фіналі

Дивно, але 7 балів від українського журі дісталося Чехії – гурту Vesna з піснею про сестер-слов'ян. Її розцінюють як байку про "братські народи", на якій спекулюють росіяни. Хоч самі артистки кажуть, що композиція про сестринство, але стосується тільки жінок, і не має нічого спільного з війною. Тоді як Польщі та грайливій Blanka віддали 6 балів.

Результати голосування журі від України / Скриншот з відео

Польща "помстилася" Україні на Євробаченні-2023

У відповідь на шістку від польського журі TVORCHI "прилетів" нуль. 12-ку вони дали Ізраїлю, 10-ку – Кіпру, а 8-ку – Естонії. У коментарях подейкують, що так країна-сусідка "помстилася" за Євробачення-2022, коли Україна проігнорувала Охмана й не вділила йому жодного балу:

"Мені здалося, чи польське жюрі не дало нам ні одного балу? Отакої. Зазвичай сусіди підтримують своїх, часто найвищі бали присуджують, а тут 0. Якось дивно";

"Це було очікувано. Як було їм минулого року, коли наші не дали жодного бала?";

"Від Польщі нуль, то певне за минулий рік згадали. Рік тому нас тупо жаліли";

"Польща з того року винесла урок. Дзуськи вам".

Результати голосування журі від Польщі / Скриншот з відео

Нагадаємо, минулого року розгорівся скандал через голосування національного журі від України, яке поставило нуль Польщі після того, як вона прийняла мільйони наших біженців. У складі тоді були Ірина Федишин, Вадим Лисиця, Андрій Капраль з "Піккардійської терції", диригент Андрій Яцків, кінознавець Лук'ян Галкін. Тоді навіть міністру культури Олександру Ткаченко було "дуже соромно" за нуль для Польщі.

Після того, як українцям довелося просити вибачення у братів-поляків, Суспільне оголосило, що надалі за склад національного журі на Євробаченні голосуватимуть глядачі. Цьогоріч голосування проводили в застосунку Дія.