В гранд-финале Евровидения-2023 Руслана появилась на 10 секунд во время выступления Дункана Лоренса, который победил на песенном конкурсе 2019 года. Он пел You'll Never Walk Alone в интервал-акте. В это время зрителям показали запись с Русланой у Золотых ворот в Киеве. На видео она якобы подпевала артисту из Нидерландов, но голоса ее не было слышно.

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Сеть разразилась комментариями, что несправедливо было поручать Джамале, Верке Сердючке, Go_A и Тине Кароль открывать финал Парадом флагов, а первую победительницу Евровидения от Украины вставлять на 10 секунд в номер другого артиста:

"А чего Руслана не выступала? Было множество участников из разных стран, а нашей победительницы не было. Все неискренне на этом конкурсе";

"Руслан должен был быть на сцене Евровидения! Позор за такую дискриминацию";

"Руслана только в эфире два раза с флагом мелькнула и все. Грустно";

"Сколько всего было на той сцене вчера, а одна единственная Руслана могла разорвать то шоу и всех выступающих, включая Лорин";

"Не понимаю, почему Руслану не пригласили? Она первая, кто прославил Украину на Евровидении. Для всех нашлось место, кроме нее. Грустно";

"Вчера больше всего ожидали увидеть ваше выступление в финале и были просто в шоке, что вы там не пели! И вот вопрос, почему и как так получилось? Почему победительницы, занявшей 1 место и которую ожидали миллионы, не было на сцене?";

Что на это говорит сама Руслана

Певица услышала поклонников и намекнула, что для нее неважно, на какой сцене петь. Главное – это месседжи, которые она несет, и любящая ее публика.

Неважно, на какой ты сцене, главное – это публика и что тебе есть, что сказать,

– прокомментировала Руслана в инстаграме.

Руслана / Фото с инстаграма победительницы Евровидения-2004

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Напомним, что этому предшествовали публичные разборки. Еще в апреле она жаловалась, которую не пригласили выступить ни в финале, ни в полуфиналах, где были Мария Яремчук, рэпер OTOY, Alyosha, Злата Дзюнька и другие. В Общественном тогда оправдывались, что рекомендовали BBC включить в финал не только Тину, Джамалу, Сердючку и Go_A, но и Руслану. Более того, она якобы "знает об этих планах и провела необходимую подготовку".

После публичной огласки обещали, что Руслана споет на Евровидении-2023, но вживую из Киева. В мае, наконец, выяснилось, что в гранд-финале покажут специальное видео с Русланой, записанной заранее в столице Украины Киеве. Ей якобы доверили символически "соединить" Киев и Ливерпуль. Это "соединение" длилось целых 10 секунд.