Грандіозний фінал вже стартував, а відкрили його минулорічні переможці – український гурт Kalush Orchestra. Також на сцені в Ліверпулі виступили і інші українські артисти, пише 24 Канал.

До теми Фінал Євробачення-2023 вже в ефірі: онлайн-трансляція пісенного конкурсу з Ліверпуля

Одразу після Kalush Orchestra на сцені конкурсу з’явилися інші українські зірки:

Джамала,

Тіна Кароль,

Верка Сердючка,

Go_A.

Вони вразили своїми виступами та додали ефектності для виходу артистів. Кожен український виконавець заспівав свою популярну пісню під оплески глядачів.

Саме під супроводом їхніх пісень представники різних країн виходили на головну сцену Євробачення-2023. Таким був Параду прапорів. Кожен учасник під пісню українських зірок піднімав свій прапор, щоб показати його глядачам.

Дивіться виступ українських зірок на Євробаченні-2023: відео

Додамо, що відкриття фіналу було неймовірним. Kalush Orchestra виступили з яскравою та драматичною постановкою. Хлопці розпочали виступ начебто в Києві – у вагоні метро. Вони заспівали пісню, з якою перемогли минулого року – Stefania.

Опісля колектив немовби перенісся на сцену у Ліверпулі. Виступ супроводжувався світловими ефектами у вигляді вишиванки.

До слова, Україну представлятиме гурт TVORCHI. Раніше ми писали, що їх прийшов підтримати відомий всім дует – Вєрка Сердючка з мамою. Вони були у антивоєнних футболках.

TVORCHI виступлять у фіналі Євробачення-2023 під номером 19. Українці можуть віддати свої голоси за улюбленців у гранд-фіналі (але за Україну можна голосувати лише з інших країн). Як це зробити – розповідаємо тут.