Звезда сериала "Моя любимая Страшко" принял вызов "Танцев со звездами"

Украинские знаменитости один за другим продолжают передавать челлендж успешного шоу "Танцев со звездами". Вслед за олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан на участие в проекте согласился известный актер Артур Логай.

Менее чем через месяц известные украинские звезды начнут соревнования за звание лучшего звездного танцовщика. Организаторы проекта "Танцы со звездами" продолжают постепенно объявлять имена всех участников проекта.

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Следующий участник "Танцев со звездами"

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан бросила вызов украинскому актеру, звезде сериалов "Великие Вуйки" и "Моя любимая Страшко", участнику 5 сезона шоу "Х-Фактор" Артуру Логаю. Мужчина принял челлендж, поэтому 5 сентября выйдет на паркет "Танцев со звездами".

Традиционно, Логай снял забавное видео, которым объявил об участии в проекте. В ролике он читает книгу, когда ему неожиданно звонят организаторы и приглашают на шоу. Артур удивился, что будет танцевать как звезда. Впоследствии он думает над предложением и в конце концов соглашается.

С вашей поддержкой долго думать не пришлось,

– написал Артур.

Артур Логай поделился, что немного волнуется участвовать в проекте. Поэтому для него участие в "Танцах" будет настоящим вызовом.

"У меня нет страха перед исполнением опасного трюка на площадке, а вот танцы пока что сильнее меня. Мне всегда казалось, что я деревянный, как минимум на половину. И теперь у меня появилась прекрасная возможность это исправить, побороть себя же. К тому же я очень азартный, а "Танцы со звездами" все же соревновательное шоу и я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы победить", – признался актер.

Артур Логай передал танцевальный вызов певице и бывшей подопечной Монатика Lida Lee.

Имена участников "Танцев со звездами"