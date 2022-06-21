Многие артисты уже сменили музыкальные инструменты на оружие и прямо сейчас находятся на линии фронта. Однако Данилко не спешит брать оружие в руки.

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Пойдет ли Андрей Данилко воевать

Мужчина отметил, что у него нет физической подготовки, которая нужна, чтобы четко выполнять задачи на войне: "Это должны делать профессионалы".

Данилко считает, что он в армии это сродни главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному на сцене с концертом.

"Это то же, что сказать: "Залужный, давайте мы наклеим ваш плакат на Дворце "Украина" и скажем: "Поет и рассказывает Залужный",

– сказал Данилко.

Артист подчеркнул, что военным делом должны заниматься профессионалы. Он привел пример российской армии, где воюют ничего не умеющие, впервые в жизни видят автомат. В результате есть очень много потерь. Однако если не будет другого выхода, то Данилко пойдет служить.

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