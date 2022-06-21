Многие артисты уже сменили музыкальные инструменты на оружие и прямо сейчас находятся на линии фронта. Однако Данилко не спешит брать оружие в руки.
Читайте также Три миллиона рублей за программу, – Андрей Данилко о настойчивых звонках из России до войны
Пойдет ли Андрей Данилко воевать
Мужчина отметил, что у него нет физической подготовки, которая нужна, чтобы четко выполнять задачи на войне: "Это должны делать профессионалы".
Данилко считает, что он в армии это сродни главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному на сцене с концертом.
"Это то же, что сказать: "Залужный, давайте мы наклеим ваш плакат на Дворце "Украина" и скажем: "Поет и рассказывает Залужный",
– сказал Данилко.
Артист подчеркнул, что военным делом должны заниматься профессионалы. Он привел пример российской армии, где воюют ничего не умеющие, впервые в жизни видят автомат. В результате есть очень много потерь. Однако если не будет другого выхода, то Данилко пойдет служить.
Звезды в терробороне и ВСУ: последние новости
- Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя встретил 35 день рождения в 117 день войны. В этот день он находится на фронте, по украинским позициям работает российский танк, минометы.
- Отец певицы Златы Огневич сейчас находится в Харькове. Там он оперирует раненых бойцов.
- Саша Положинский несколько недель назад уехал на фронт. Его батальон выбрался из горячей точки, но попал под вражеский обстрел. У бойцов сгорели все вещи.
- Любимый украинский блоггер Рамины также служит в авиаразведке ВСУ. Девушка призналась, что очень беспокоится за его безопасность.
- Ведущий и ресторатор Даниэль Салем 16 июня попал под российские обстрелы, в результате которых получил легкую контузию и потерял слух на левое ухо. Детали обстрела читайте по ссылке.