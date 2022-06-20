Не только мужчины украинских артисток и певиц защищают Украину на фронте. Отец Златы Огневич также отправился в Харьков – он лечит раненых военных.

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Злата Огневич рассказала о папе в Харькове

67-летний отец исполнительницы по специальности является военным хирургом. В свое время он возглавлял Центр первичной медико-санитарной помощи Судакского городского совета. В начале апреля он уехал в Харьков, на который до сих пор хотят совершить нападение россияне.

Он решил уехать помогать, я даже его не отказывала, я считаю, это его обязанность, как мужчину перед страной. Не он один рискует своей жизнью и здоровьем. Я за него очень волнуюсь, но настроила себя так, как будет. Я им очень горжусь,

– призналась Злата Огневич.

Звезда добавила, что каждый раз радуется возможности поговорить с отцом: "Мы с ним созваниваемся каждый день. И это тот случай, когда я всегда беру трубку от папы. Он очень радуется тому, что мы делаем, что мы собираем на необходимое оборудование".



Злата Огневич с отцом / Фото из инстаграма Златы Огневич

Добавим, в воскресенье, 19 июня, в Украине праздновали День отца. Украинские звезды поздравляли своих родителей и мужчин и публиковали трогательные семейные фото. Больше читайте по ссылке.

Отметим, отец Тины Кароль также защищает Украину. Он вступил в территориальную оборону, хотя звездной дочери было нелегко принять это решение. Григорий Либерман – 64 года, поэтому он мог уехать из страны, но решил остаться и помогать военным.

"Папа просил о нем много не говорить. Они с мамой остались. Он сказал: "У тебя, доченька, есть свой фронт, а у меня свой. Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, я буду помогать молодым ребятам", – рассказывала артистка.