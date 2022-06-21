Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, рассказал, как время ему постоянно названивали россияне. Он рассказал, как на них реагировал.

Читайте также Алан Бадоев показал фото с дочерью от умолчавшей войну эксдружины: на кого похожа девочка

Андрей Данилко о звонках от россиян

Артист поделился, что звонки были очень настойчивыми. Все это началось в конце лета, до полномасштабного вторжения.

"Алло, привет, это Первый канал. Боже мой, куда вы пропали?". Я говорю, вы сошли с ума, я же у вас там запрещен на вашем телеканале. И предлагали бессмысленные передачи, вроде "Детектора". Я в таких передачах не участвую. И предлагали безумные деньги. За программу – три миллиона рублей. И давили даже этими звонками", – рассказал Андрей Данилко.

Я, думаю, мама столько не звонила за всю жизнь, сколько они мне звонили по телефону. И письма, и все остальное. И такова была бестактная форма общения в начале, ну то, что им присуще. Такова: "Ну, мы хотим вас вернуть". И идите вы к чертям со своим НТВ вместе,

– резко сказал исполнитель.

Сейчас Андрей Данилко считает, что так его хотели "зозомбировать" и перетащить на свою сторону. Но им не удалось, ведь еще после оккупации Крыма артист прекратил выступать в России: "Я потом начал понимать, что меня обрабатывали. Чтобы эти программы выходили после войны. Когда у них не удалось, тут же нашлась запись лунной давности: "Батько наш Бандера". И сразу мочить".

Напомним, Андрей Данилко также рассказал о том, почему не пошел служить в ТРО или ВСУ. Он считает, что каждый должен заниматься своим делом. "Это должны делать профессионалы. Нет физического состояния, ты не видишь ничего… Конечно, если произойдет какая-то ситуация, это придется сделать. Но я не тот человек, я не военный".