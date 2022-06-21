Во вторник, 21 июня, группа "Антитела" отмечает сразу 2 праздника. Тарасу Тополе исполнилось 35, а самому коллективу – 14 лет.

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Тарас Тополя празднует день рождения в ВСУ

Лидер группы рассказал, как он встретил 35 лет жизни. Он признался, что испытывает смешанные ощущения в этот день, в то же время 117 днем войны.

Еще один год прожит. Впервые встречаем День рождения на передовой под шкварки раций (как хорошо, что они есть). По позициям работает русский танк, минометы. К счастью, за ночь ни одного раненого и убитого. Однако, атмосферка еще та,

– признался Тарас Тополя.

Музыкант заранее поблагодарил всех за поздравления и средства, которые посылают для его батальона. Он добавил, что и сам сюрприз – личные сувениры, которые отдаст тем, кто задонатит в поддержку ВСУ. Реквизиты он добавил в сообщении.

"Эксклюзивный эксклюзив! Мои личные перчатки. С первого дня войны со мной. Баллистические очки. Шлем. Мой предыдущий, японский. Старенький, но сидел прекрасно. Теперь у нас американские шлемы на головах, поэтому этот отдаю как сувенир. Штык-нож. Также со мной с первых дней", – поделился артист.

Коллектив "Антитіла" также посвятил сообщение своему фронтмену: "Крутой папа, любимый муж, достойный сын, надежный друг и пример для миллионов молодых людей. Тарас! Твоя принципиальность, настойчивость и вера в свое дело заражает всех вокруг. А талант – трогает сердца людей по всему миру".

Желаем тебе держать этот марафон еще много-много лет. Сил и сил! Здоровья! И чтобы родные как можно быстрее были рядом. Любим тебя, уважаем и всегда рядом. Не так планировали мы встречать твой юбилей, но какое время такое и праздник. Будем громко праздновать вместе с Победой. Обнимаем!

– написали музыканты.



Сувениры Тополи, которые он подарит за донат / Фото из инстаграма Тараса Тополи

Группы "Антитіла" – 14 лет

Коллектив опубликовал видео с памятными моментами и опубликовал трогательное сообщение.

Топим за свое! Делаем свое! Из года в год 21 июня у команды "Антитіл" двойной праздник. Сегодня как никогда перед нами стоит много вызовов. Несмотря на сложности и разные жизненные ситуации, мы остаемся честными перед собой и перед нашими поклонниками,

– поделились участники группы.

"Наша музыка о людях и для людей и будет такой всегда. Спасибо всем друзьям, коллегам, поклонникам, которые годами с нами. Дальше – больше! Знаем, что победим! Напишем еще много украинских песен, сыграем еще много хороших концертов для украинцев во всем мире!".

"Антитілам" – 14 лет: смотрите видео