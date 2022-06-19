Украинская блоггерша Рамина Эсхакзай в новом интервью рассказала о женихе, который служит в авиаразведке. Она поделилась, что часто беспокоится за его безопасность.

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Рамина о службе любимого

Звезда ютуба призналась, что Евгений вступил в ВСУ окончательно, когда она уехала из Украины. Сейчас Рамина живет в Чехии.

Он сейчас находится на разных точках, я даже не знаю точно, где, потому что он мне не говорит. Я так понимаю, что он мне многое не говорит. Мы с ним общаемся, когда у него есть связь, когда они идут на точку ночевать,

– рассказала блоггерша.

"Я ведь и раньше ездила в командировки, а он летал защищать людей, поэтому это такое время. Мне было бы очень странно, если бы Женя сидел где-то со мной в Европе или просто в Киеве курил кальян. Женя это делает бесплатно, ему не платят. Он добровольец, рискует своей жизнью, хотя он действительно талантливый адвокат, а там по документам, чтобы тебе платили деньги, надо что-то отказаться от своей работы, как-то так. И он говорит, что он не хочет получать деньги, потому что так он может попросить выходной или сказать, что он не будет что-то делать, а когда тебе платят, то говорят "иди туда", – добавила она.

Рамина вспомнила, как в один из дней Евгений чуть ли не пошел на задание с другой бригадой, которых "накрыло" обстрелами и многие бойцы были ранены. Поэтому она волнуется за безопасность любимого.

Очень психологически тяжело, я очень часто плачу, и когда была в Киеве, и во время интервью, и когда думаю о Жене. Он объективно может там умереть. Это беспристрастно. От меня это не зависит. Также может остаться инвалидом, его могут забрать в плен,

– призналась звезда.

Блогерка добавила, что Евгений в опасности еще и потому, что имеет известную невесту: "А если учесть тот факт, что у него невеста Рамина, которая снимает такие видео и принимала интервью у военнопленных – он в максимальной опасности".

Полное интервью Рамины: смотрите видео онлайн