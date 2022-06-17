38-летний Даниэль Салем продемонстрировал, что у знаменитостей в ВСУ нет никаких поблажек. Он вместе с собратьями воюет по-настоящему. На днях ведущий выполнял боевую задачу, во время которой четырех его товарищей ранило, а его самого – контузило.

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Даниэля Салема контузило на фронте

Левое ухо вряд ли будет слышать. Легкая контузия, а так в строю,

– признался Даниэль Салем.

"Знаете, почему украинцев не сломать? Потому что мы сильны духом… Кто там не воюет? Даня? Ага", – слышно в ролике, а дальше видны как бойцы отряда с противотанковым оружием стреляют в противника, получают ранения. Это видео не для слабонервных.

"Люблю тебя, моя Украина! Не устану тебе это говорить! Воины! Казаки! Братья", – даже несмотря на контузию добавил звезда в подписи.

Похоже, сейчас Даниэль Салем воюет в Николаевской области, ведь утром прибыл на место ракетного удара по жилому району Николаева, который россияне нанесли 17 июня.

"Не доброе утро в Николаеве. Как же я ненавижу вас. Трусы! Ни чести, ничего у вас нет… Вот так в один момент люди лишились всех своих квартир во всем дворе. Степень вашего ничтожества зашкаливает! Оскар за самую худшую и жалкую страну в мире ваш", – заявил ведущий в инстаграм-сторис.

Как Даниэля Салема поддерживают звезды и фаны