50-летний Александр Положинский служит в рядах 47-го отдельного батальона ВСУ. На днях он с собратьями вернулся с фронта. К счастью, все они вышли слаженно, организованно, никто не пострадал, но во время российской атаки сгорел автомобиль с их вещами. Так что бойцов надо перекомплектовать.

К теме После двух недель молчания: Александр Положинский показал зажигательные танцы на фронте

У Положинского на фронте сгорели все вещи

У меня и еще у многих ребят сгорело все, у других – только часть вещей. Остался только с тем, что было на мне. Почти все, подаренное вами на день рождения, и куча других приятных, важных и полезных вещей, к сожалению, пошли пеплом,

– признался Александр Положинский.

Сгорели не только личные вещи, их техника – автомобили и генераторы – тоже пострадала: "Что-то уничтожено, что-то выведено из строя, что-то держится из последних сил". Поэтому бывший лидер группы "Тартак" попросил поклонников о помощи.

"На своих счетах сохранил еще немало присланных вами ранее средств, но их всех и близко не хватит, чтобы покрыть сейчас все потребности – мои личные и всего подразделения", – обратился Положинский к подписчикам, а реквизиты оставил в комментариях.

То, что осталось от авто с вещами батальона Саши Положинского / Фото из фейсбука музыканта

Читайте также Даниэль Салем рассказал об обстреле, из-за которого получил контузию: "Забросали всем, чем можно"

Реквизиты, если вы хотите помочь Положинскому:

​

Приват: 5168742230647491

PayPal: oleksashko@gmail.com

Звезды в ВСУ воюют по-настоящему