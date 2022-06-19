Ведущий и ресторатор Даниэль Салем доказал, что звезды служат на фронте не для хороших фото. Во время службы в Николаеве Даниэль получил контузию.

Обратите внимание Даниэля Салема контузило на войне: "Левое ухо вряд ли будет слышно"

Даниэль Салем о вражеском обстреле

Ведущий признался, что 16 июня попал под российские обстрелы. Он не может подробно говорить о задачах, но кое-чем поделился.

У меня потеря слуха на левое ухо, сказали, что не знают, вернется ли и легкая контузия. К счастью, мы не потеряли никого. Многое не могу сказать, могу сказать, что мы справились с задачей. У нас четыре раненых, четыре 300-х,

– рассказал Даниэль Салем.

"Одного прооперировали, там четыре таких, хороших обломка в ноге, но все хорошо. Там была "стрельба" полным ходом, РПГ обломочные, потом, когда уже разозлились, они начали нас забрасывать всем, чем можно", – добавил мужчина.

Почему Салем служит в ВСУ

После обстрела Николаева Даниэль Салем с собратьями помогал эвакуировать людей. Он признался, что когда видит мирных жителей, понимает, почему ушел на фронт.

Мне кажется, нравится неправильное слово. Любишь служить. Сегодня, когда я смотрел, что происходит с гражданскими людьми, я еще раз для себя понял, что я на правильном месте, в правильное время и никуда не хочу,

– сказал ведущий.

Ресторатор признался, что он находит возможность улыбаться, хоть иногда и боится: "Я с детства робок ребенок. Мне всегда страшно и сейчас это так, я боюсь 24/7 всегда. Это такая рефлекторная история у меня, защитная реакция. Когда-то мне папа, кажется, сказал: "Всегда улыбайся бабушке-косе". И сейчас это как никогда правильно. Я уверен, у нас у каждого есть определенный путь, определенное время, которое нам дано. Поэтому, если мы будем тратить его на сомнения, мы так потеряем очень много времени. Я здесь сейчас и я буду улыбаться, потому что мне страшно".