Снова с разбитым сердцем и датой атаки: София Ротару лаконично отреагировала на обстрелы Киева

Украинская певица София Ротару до полномасштабного вторжения активно гастролировала в России, а теперь все чаще реагирует на ракетные удары по Киеву. 23 ноября она опубликовала лаконичную сторис в инстаграмме.

В этот день враг запустил по украинской столице 31 ракету. 21 из них удалось сбить. Это еще одна массированная ракетная атака на Киев, которая не только оставила столицу без света, воды и тепла, но забрала жизни мирных украинцев.

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Украинцы в соцсетях снова кричат на весь мир об этом беспощадном обстреле мирных городов, критической инфраструктуры и гражданских объектов. После попадания российских ракет в мирные дома Киевщины София Ротару опубликовала инстаграмм-сторис.

Реакция Софии Ротару и ракетные удары по Киеву

Это были фото с мест попадания, на которых видны дым, спасатели и пострадавшие. По состоянию на 17:00 количество раненых в результате обстрелов возросло до 11 человек. Также известно о трех погибших, среди которых – 17-летняя девушка.

Ротару по-прежнему оставила на фотографии дату – "Kyiv, 23.11.2022", значок украинского флага и смайл "разбитое сердце".



София Ротару отреагировала на обстрел Киева / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Напомним, подобную реакцию Ротару публиковала 17 октября. Тогда Киев атаковали иранскими дронами. Они попали в киевские здания и забрали жизни мирных жителей столицы.

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