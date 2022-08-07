Певица София Ротару вроде бы находилась в Соединенных Штатах, откуда лишь несколько раз реагировала на террористические действия России. Но в свой юбилей артистка опубликовала большое сообщение и призналась, что приехала в Украину.

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София Ротару приехала в Украину

Исполнительница показала фото из Маршинцев – села в Черновицкой области, где она родилась. Звезда сообщила, что приехала туда.

Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, чувствовать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях,

– заявила София Ротару.

Певица сообщила, что ее юбилей совпал с Днем гуманитарной инициативы, которую якобы поддерживает с первых дней полномасштабной войны. Она попросила о помощи у поклонников – поддержать благотворительный проект, заботящийся о женах и детях военнослужащих.

"Несколько необычная для меня роль, не привыкшая помогать "на публику", еще сложнее мне просить о помощи. Но именно в этот день, вместе с вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки, которыми вы окружаете меня уже много лет, хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в нашей помощи. Давайте вместе сделаем это добро!

Сегодня не время праздновать юбилей, сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через несколько недель после моего дня рождения, мы праздновали День Независимости Украины! Чтобы как можно быстрее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире!

– добавила она.



София Ротару / Фото из инстаграма Софии Ротару

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