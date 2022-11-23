Украинские знаменитости не могут оставаться в стороне трагедии, которая в очередной раз пришла в нашу страну. Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. И сразу после этого она подтвердила это – выпустила ракеты по всей территории Украины.
К теме Россия снова атаковала критическую инфраструктуру: где проблемы со светом
Россия еще раз пытается оставить украинцев без света, тепла, воды. Из-за неудач на поле боя беспощадно атакует критическую инфраструктуру. Никак не может понять, что украинцев это даже не заставит встать на колени. Самое страшное – от этих атак гибнут мирные украинцы. Только сегодня по меньшей мере 6 погибших и 36 раненых.
В этот раз Россия выпустила по Украине 67 ракет. И этот массированный обстрел украинских городов снова вышел за территорию Украины. Во время прошедшей атаки погибли два гражданина Польши. Сегодня, 23 ноября, вся Молдова осталась без электроэнергии.
Пока наши энергетики делают все, чтобы снова обеспечить украинцев светом, а ВСУ дают достойный отпор врагу, украинцы в соцсетях на весь мир кричат об очередной ракетной атаке.
Что о ракетной атаке говорят украинские звезды
KAZKA
"И снова раздается тревога. У меня за окном и по всей стране. Взрывы. Снова десятки ракет летят в Украину. А новости о погибших взрослых и детях разрывают сердце на тысячи кусочков. Страна-террорист снова и снова доказывает, что агрессия против мирных городов – это ее единственный аргумент. Так мечтаю о дне, когда мы будем просто спокойно жить жизнь. Берегите себя!"
Григорий Решетник
"Мы несокрушимы и непобедимы. Продолжаем борьбу за свободную и независимую"
Руслана
"Россия – террорист. Весь мир должен это признать. Сегодня Россия подтверждает свой статус"
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Также звезды активно публикуют инстаграм-сторис с последствиями ракетных ударов по Киеву и другим городам. Призывают мир помочь нам быстрее победить врага, чтобы смертоносные ракеты больше не приносили боль и уныние в украинские семьи.
Реакции звезд на массированную ракетную атаку / Скриншоты инстаграм-сторис знаменитостей