Продюсер Леонид Дзюнык считает, что таким шагом артистка всех перехитрила. Все 8 лет войны София Ротару выступала в россии, но в Украине ее все равно носили на руках. российское вторжение она впервые осудила 28 февраля.

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София Ротару переехала в США

Артистка уехала в США, где проживает сейчас. Активно она не выступает против войны, но иногда в сети публикует сообщения, осуждающие террористические действия россии.

Она уехала, живет в Америке, но остается гражданкой Украины. А для выросших в Советском Союзе она продолжает оставаться Ротару, которая пела: "Я, ты, он, она! Вместе – целая страна!",

– сказал Дзюник.

На официальном уровне Ротару не может возникнуть претензий. Ранее она выступала в россии, но во время полномасштабного вторжения не появляется там на публичных мероприятиях, не выражается в поддержку действий руководства страны-агрессоры. Иногда в сети появляются сообщения в поддержку Украины. В частности, Ротару осудила теракты в Кременчуге и Виннице.

Обратите внимание! 28 февраля София Ротару впервые за 8 лет войны обвинила россии в нападении на Украину. Она сообщила, что находится в Киеве, и написала: "Независимость и свобода стоят дорого – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины… По всей Украине ведутся жестокие бои".

Напомним, внук Ротару бежал во Францию. В марте он попытался незаконно уехать в Молдову, однако его задержали на границе. Похоже, теперь парню все-таки удалось уехать. В сети он опубликовал фото, на котором видна Эйфелева башня, однако никак не прокомментировала его. Но поклонники подозревают, что Анатолий Евдокименко уехал из Украины.