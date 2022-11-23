Цього дня ворог запустив по українській столиці 31 ракету. 21 з них вдалося збити. Це ще одна масована ракетна атака на Київ, яка не лише залишила столицю без світла, води й тепла, а й забрала життя мирних українців.
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Українці в соцмережах знову кричать на весь світ про цей нещадний обстріл мирних міст, критичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Після влучання російських ракет у мирні будинки Київщини Софія Ротару опублікувала інстаграм-сторіс.
Реакція Софії Ротару та ракетні удари по Києву
То були фото з місць влучання, на яких видно дим, рятувальників і постраждалих. Станом на 17:00 кількість поранених внаслідок обстрілів зросла до 11 осіб. Також відомо про трьох загиблих, серед яких – 17-річна дівчина.
Ротару, як і раніше, залишила на фотографії дату – "Kyiv, 23.11.2022", значок українського прапора та смайл "розбите серце".
Софія Ротару відреагувала на обстріл Києва / Скриншот інстаграм-сторіс співачки
Нагадаємо, подібну реакцію Ротару публікувала 17 жовтня. Тоді Київ атакували іранськими дронами. Вони влучили в київські будівлі і забрали життя мирних мешканців столиці.
Софія Ротару та повномасштабна війна в Україні
- Артистка, яка до 24 лютого 2022 року активно гастролювала в Росії, порушила мовчання лише на 5 день повномасштабного вторгнення. Тоді повідомила, що перебуває в Києві та молиться за наших захисників.
- Згодом була заява від концертного директора Софії Ротару. Він сказав, що вона начебто завжди була аполітичною та є артисткою СРСР. Припустив, що співачка побоюється за гастролі в Росії.
- Продюсер Леонід Дзюник повідомляв, що Ротару перебуває в США. Проте свій день народження у серпні вона зустріла в Україні та закликала донатити в благодійний фонд "БОН БОКС", який піклується про жінок з дітьми, чоловіки яких на фронті.
- Співачка майже не згадує про обстріли українських міст та події на фронті. Винятком є лише атаки Києва.
- Колишній директор Софії Ротару Сергій Лавров заявляв, що після початку війни в Україні вона взагалі не дає концерти. За його словами, які гроші не пропонували б замовники, виступати співачка не хоче.
- Близький друг Ротару Іво Бобул закликав не засуджувати співачку, адже "людям такого складу може іноді однієї присутності достатньо, навіщо говорити?".