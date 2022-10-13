Сергей Лавров жалуется, что София Ротару, якобы находящаяся в Украине, в родном селе в Черновицкой области, не выходит на сцену уже более семи месяцев. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ. Артистка как бы понимает, что сейчас не время выступать.

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Почему София Ротару отшивает всех заказчиков

Лавров уверяет, что "заказов на Софию Ротару предостаточно". Ему якобы регулярно названивают заказчики, и, похоже, из России тоже.

Мне постоянно звонят люди, которые хотят ее видеть на своих мероприятиях. Интересуются, как и за сколько можно пригласить Софию Михайловну. Я, честно говоря, даже ей не звоню и ничего не предлагаю. Понимаю, что в такое непростое время она на сцену выходить не будет,

– поделился Сергей Лавров.

Он объяснил, что Ротару всегда была принципиальной и никогда не гналась за гонорарами.

"Если она не хочет выступать, ее ни за какие деньги не вытащишь на сцену. "Сейчас не время выступать", – говорит мне в такие моменты Софья Михайловна. "Ты не видишь, что происходит? Я сказала нет, не поеду", – добавил экс-директор певицы.

Кроме того, по словам Лаврова, денег в Ротару куры не клюют. За всю карьеру она заработала достаточно, чтобы в старости браться за микрофон только тогда, когда хочет.

В Советском Союзе она была первой артисткой, иногда второй. Они делили пальму первенства с Пугачевой. София Михайловна собирала миллионы поклонников. Неудивительно, что за это время отложила себе на безбедную старость,

– прокомментировал Сергей Лавров.

Следует заметить, что свое состояние Ротару сколотила не только в СССР, но и в России, где пела все восемь лет войны. К примеру, в декабре 2021-го артистка выступила на "Песни года" в Москве и обнималась с шутом Путина Киркоровым.