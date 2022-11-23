В этот день враг запустил по украинской столице 31 ракету. 21 из них удалось сбить. Это еще одна массированная ракетная атака на Киев, которая не только оставила столицу без света, воды и тепла, но забрала жизни мирных украинцев.
На тему "Десятки ракет летят в Украину": звезды эмоционально реагируют на очередную атаку России
Украинцы в соцсетях снова кричат на весь мир об этом беспощадном обстреле мирных городов, критической инфраструктуры и гражданских объектов. После попадания российских ракет в мирные дома Киевщины София Ротару опубликовала инстаграмм-сторис.
Реакция Софии Ротару и ракетные удары по Киеву
Это были фото с мест попадания, на которых видны дым, спасатели и пострадавшие. По состоянию на 17:00 количество раненых в результате обстрелов возросло до 11 человек. Также известно о трех погибших, среди которых – 17-летняя девушка.
Ротару по-прежнему оставила на фотографии дату – "Kyiv, 23.11.2022", значок украинского флага и смайл "разбитое сердце".
София Ротару отреагировала на обстрел Киева / Скриншот инстаграм-сторис певицы
Напомним, подобную реакцию Ротару публиковала 17 октября. Тогда Киев атаковали иранскими дронами. Они попали в киевские здания и забрали жизни мирных жителей столицы.
София Ротару и полномасштабная война в Украине
- Артистка, которая до 24 февраля 2022 активно гастролировала в России, нарушила молчание лишь на 5 день полномасштабного вторжения. Тогда сообщила, что находится в Киеве и молится о наших защитниках.
- Впоследствии было заявление от концертного директора Софии Ротару. Он сказал, что она вроде бы всегда была аполитичной и является артисткой СССР. Предположил, что певица опасается за гастроли в России.
- Продюсер Леонид Дзюнык сообщал, что Ротару находится в США. Однако свой день рождения в августе она встретила в Украине и призвала донатить в благотворительный фонд "БОН БОКС", заботящийся о женщинах с детьми, мужчины которых на фронте.
- Певица почти не упоминает об обстрелах украинских городов и событиях на фронте. Исключение только атаки Киева.
- Бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров заявлял, что после начала войны в Украине она вообще не дает концерты. По его словам, какие бы деньги не предлагали заказчики, выступать певица не хочет.
- Близкий друг Ротару Иво Бобул призвал не осуждать певицу, ведь "людям такого состава может иногда одного присутствия достаточно, зачем говорить?".