Эстрадный певец Иво Бобул, как и большинство украинских артистов, дает благотворительные концерты в поддержку ВСУ. Однако он не считает, что София Ротару обязана делать то же самое. По его мнению, людям такого ранга достаточно просто быть в Украине.

К теме Экс-директор Софии Ротару пожаловался, что та не хочет выступать и отшивает всех заказчиков

Иво Бобул прокомментировал молчание Софии Ротару

Людям такого состава может иногда одного присутствия достаточно, зачем говорить? "Я здесь, я в Украине, я с вами. Я оттуда уехала, все. Народ мой – украинский, страна моя – Украина". Этого может быть достаточно. Я думаю, что очень многое еще будет сказано,

– высказался Иво Бобул.

"Хорошая семья. Лида и Аурика крестили мою дочь Людмилу. С Аурикой мы очень часто общаемся, а с Лидой – реже, созваниваемся", – добавил певец о сестрах Софии Ротару.

О войне София Ротару высказывалась всего несколько раз: