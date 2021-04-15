Среди новых деталей, обнародовавших королевский дворец, есть порядок шествия, а также список приглашенных на церемонию. Принц Уильям и его брат принц Гарри присоединятся к членам королевской семьи, чтобы пройтись за гробом умершего дедушки, но они не будут идти вместе.
Важно Скорбящие принц Чарльз с Камиллой прогулялись, чтобы увидеть подарки британцев для Филиппа
Принц Гарри не будет идти рядом с Уильямом
Между братьями будет идти Питер Филипс, сын принцессы Анны и их кузен. В частности, на процессию в часовню принц Уильям пойдет с Питером. За ними будут принц Гарри и Дэвид Армстронг-Джонс, сын принцессы Маргарет.
Букингемский дворец подчеркнул, что такие правила не являются знаком о напряженных отношениях между братьями: "Это практическое изменение, а не отправка сигнала".
Это похороны, и мы не будем втягиваться в драму. Договоренности согласованы и отражают пожелания Ее Величества,
– подчеркнул Букингем.
Также дворец добавил, что в часовне будут соблюдать все правила карантина. Участники процессии будут сидеть на расстоянии и в масках.
Кто будет присутствовать на похоронах:
- 4 детей королевы: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.
- Их пары: герцогиня Камилла, сэр Тимоти Лоуренс и графиня Вессекская Софи.
- Внуки принца Филиппа и их пары: принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, принцесса Евгения и Джек Бруксбенк, Зара и Майк Тиндалл, Питер Филлипс, Леди Луиза Виндзор и Джеймс, Виконт Северн.
- Дочь принцессы Маргарет леди Сара Чатто и ее муж Дэниэл Чатто, а также сын принцессы Маргарет Дэвид Армстронг-Джонс, Ричард Виндзор, герцог Кентский принц Эдвард, принцесса Александра и другие родственники.
- Пресс-секретарь принца Филиппа Арчи Миллер Бейквелл.