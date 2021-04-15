Среди новых деталей, обнародовавших королевский дворец, есть порядок шествия, а также список приглашенных на церемонию. Принц Уильям и его брат принц Гарри присоединятся к членам королевской семьи, чтобы пройтись за гробом умершего дедушки, но они не будут идти вместе.

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Принц Гарри не будет идти рядом с Уильямом

Между братьями будет идти Питер Филипс, сын принцессы Анны и их кузен. В частности, на процессию в часовню принц Уильям пойдет с Питером. За ними будут принц Гарри и Дэвид Армстронг-Джонс, сын принцессы Маргарет.

Букингемский дворец подчеркнул, что такие правила не являются знаком о напряженных отношениях между братьями: "Это практическое изменение, а не отправка сигнала".

Это похороны, и мы не будем втягиваться в драму. Договоренности согласованы и отражают пожелания Ее Величества,

– подчеркнул Букингем.

Также дворец добавил, что в часовне будут соблюдать все правила карантина. Участники процессии будут сидеть на расстоянии и в масках.

Кто будет присутствовать на похоронах: