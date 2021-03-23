Вокруг жизни известной исполнительницы Бритни Спирс есть немало разных слухов, которые сама певица не комментирует. Инсайдеры рассказали, что звезда не прочь поделиться настоящей историей своей жизни, но не хочет, чтобы ее слова кто-то редактировал.

Жизнь американской певицы Бритни Спирс окутана слухами и скандалами. Правдивую историю знаменитости знает только она – но решиться рассказать об этом всему миру звезда еще не может.

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Бритни Спирс хочет рассказать о себе

После громкого интервью Гарри и Меган Опри Уинфри поклонники Бритни призывают ее сделать так же. Инсайдеры сообщают, что, возможно, певица не против откровенного признания перед фанами. Однако это сложный вопрос, препятствием которого является опекунство над звездой.

"Сообщение о том, что Бритни рассматривает возможность все рассказать, сильно преувеличена и, по сути, дает ложную надежду поклонникам, которые разместили в твитере призывы к этому после интервью Гарри и Меган. Бритни хотела бы рассказать свою историю и всегда хотела написать мемуары, но опекунство усложняет это. В любом случае это не то, что у нее сейчас стоит на повестке дня", – поделился источник.

Зато другой инсайдер считает, что не опекунство является препятствием. По его мнению, Бритни Спирс точно хочет рассказать всем о своей жизни, но это точно не произойдет в таком формате, как это было у Гарри и Меган.

Бритни не вспоминала об интервью. Она хочет говорить и может сделать это в социальных сетях с помощью бойфренда Сэма Асгари на его страницах, если она окажется в чрезвычайной ситуации. Она не хочет, чтобы ее слова редактировали,

– пишет издание.

Опекунство над Бритни Спирс