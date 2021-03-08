Заставляли молчать: Меган Маркл шокировала правдой об отношениях с королевской семьей
Меган Маркл в откровенном интервью с Опрой Уинфри рассказала поразительные детали отношений с членами королевской семьи. В частности, супруга принца Гарри заявила, что монархи заставляли ее воздерживаться от публичных выступлений и сами распространяли ложную информацию о ней.
Источник:CBS News
Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри показали в эфире американского телеканала CBS. В нем супруги рассказали, какой была жизнь, когда они были членами монаршей семьи Великобритании.
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Меган Маркл об отношениях с королевской семьей
Опра Уинфри во время разговора спросила Меган, объяснялось ли ее молчание собственным желанием или это было давление родных мужа. На что Маркл ответила: "Последнее".
Жена принца Гарри рассказала, что согласилась на это, потому что думала, что будет защищенной. Однако это оказалось не так. Меган заявила, что Букингемский дворец способствует распространению лжи о ней.
Я не знаю, как они (члены королевской семьи – Showbiz 24) могли ожидать, что мы все еще будем молчать. Дворец играет большую роль в распространении лжи о нас,
– подчеркнула жена принца Гарри.
Интервью принца Гарри и Меган Маркл: главное
- Супруги рассекретили пол будущего ребенка.
- Меган и Гарри тайно поженились за 3 дня до телевизионной свадьбы.
- Кейт Миддлтон довела Маркл до слез.
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