Меган Маркл в откровенном интервью с Опрой Уинфри рассказала поразительные детали отношений с членами королевской семьи. В частности, супруга принца Гарри заявила, что монархи заставляли ее воздерживаться от публичных выступлений и сами распространяли ложную информацию о ней.

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри показали в эфире американского телеканала CBS. В нем супруги рассказали, какой была жизнь, когда они были членами монаршей семьи Великобритании.

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Меган Маркл об отношениях с королевской семьей

Опра Уинфри во время разговора спросила Меган, объяснялось ли ее молчание собственным желанием или это было давление родных мужа. На что Маркл ответила: "Последнее".

Жена принца Гарри рассказала, что согласилась на это, потому что думала, что будет защищенной. Однако это оказалось не так. Меган заявила, что Букингемский дворец способствует распространению лжи о ней.

Я не знаю, как они (члены королевской семьи – Showbiz 24) могли ожидать, что мы все еще будем молчать. Дворец играет большую роль в распространении лжи о нас,

– подчеркнула жена принца Гарри.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл: главное