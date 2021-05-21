Виктория Смеюха официально начала сольную карьеру как исполнительница VIKTORIA. Она презентовала дебютный трек "Мы не ангелы".
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Первая сольная песня Виктории Смеюхи
Бывшая солистка "НеАнгелов" отметила, что этой песней хочет подытожить свою 15-летнюю творческую историю в известном коллективе и громко заявить о старте новой сольной карьеры.
"Группа "НеАнгелы" навсегда останется частью моей души, ведь это как ребенок, которому ты даешь жизнь и воспитываешь до взросления. Вот я выросла. И наверное, каким бы успешным не был проект, приходит время, когда ты осознаешь, что пришло время двигаться дальше. Да и в первую очередь формировать свое собственное видение творчества", – поделилась артистка.
Накануне Виктория Смеюха показала обложку композиции. Виктория предстала перед камерой в образе княгини. Она примерила роскошное платье и дополнила look короной.
VIKTORIA – "Мы не ангелы": слушайте онлайн
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